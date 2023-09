El inédito talento de un participante de Got Talent que dejó en shock al jurado

Agustín Bálsamo sorprendió a los cuatro jueces del programa de Telefe por su particular capacidad.



Arrancó de buena manera. Los talentos de sus participantes y un jurado carismático lograron que el ciclo sea todo un éxito. Ahora, un joven de 17 años mostró una particularidad de su persona y terminó dejando en shock a todos los que se encontraban presente.

Durante la emisión del domingo 3 de septiembre, un chico se puso frente a los cuatro artistas y los hizo quedar con la boca abierta. Según reveló y sobre todo demostró, es capar de contar las letras en fracciones de segundos. No importa si son frases largas o cortas.

Por todo este clima cambiante, la gran apuesta de Telefe luego del final de MasterChef consiguió lo que prometía. Su debut fue de más de 18 puntos de rating. Hasta el momento, es uno de los más vistos durante la noche de la televisión abierta. Solo queda saber si se mantendrá ante la llegada del Bailando.

Qué dijo el jurado sobre Agustín Bálsamo

Al principio, los jurados no entendían bien de qué trataba. Luego se fueron soltando y quedaron atónitos ante el talento particular de Agustín. "Tengo 17 años. Yo cuento las letras, si me permiten los invito a que me escriban palabras y yo les digo cuántas letras tienen", sostuvo el participante.

El joven sorprendió por su velocidad en contar las letras, ya sea en frases cortas como largas. El único que no quedó del todo satisfecho fue Abel Pintos, pero los demás, Flor Peña, la Joaqui y Abdul, dijeron que les gustó mucho y lo hicieron pasar de ronda.