Camila Lattanzio y Gino, su compañero, pasaron un incómodo momento en el Cantando 2024 (América) cuando el jurado criticó la versión que hicieron de No me arrepiento de este amor.

"No lo entendí. Era raro el cuento. No lo creí para nada. Si bien, como dijo Nacha (Guevara), estás un poco más afinada, hubo ahí unas escapadas. Todo me pareció raro", comenzó sin filtros Flavio Mendoza.

"Es válido que no se haya entendido, nosotros corrimos ese riesgo", se defendió Gino. Incómoda, Lattanzio se quejó: "Queríamos hacer cumbia y no nos dejaron".

Por su parte, dando su devolución, Milett Figueroa sumó: "Con toda la onda del mundo, si tienen que explicarlo es porque no se entendió. Ustedes tienen el talento, hagan cosas simples pero efectivas".

"Chicos, si llega a resucitar Gilda, se muere con esto", opinó Marcelo Polino. Luego de esto, Gino explicó que ellos habían trabajado sobre la versión de este tema que interpretó Attaque 77.

Finalmente, acusando a la producción, Camila cerró: "Quiero aclarar una cosa, a mí no me dejaron cantar cumbia. Yo quiero cantar eso y no me dejan. Así la habría cantado mejor, te lo juro".