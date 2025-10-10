El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz murió este viernes tras resistirse al presunto robo de su vehículo. El hecho violento sucedió en México, país en el que se encontraba por compromisos profesionales. Tenía 29 años.

La noticia fue dada a conocer en el portal de Instagram del ciclo de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (Univisión). En el perfil compartieron una imagen de Fede en blanco y negro acompañada de un sentido mensaje.

"Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló“, inició el comunicado.

Sobre esta línea, se supo que el artista estaba a punto de incursionar en un nuevo proyecto para el Canal de las Estrellas: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos".

Para cerrar, la dedicatoria recordó al joven con unas hermosas palabras: “Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

La trágica muerte de Dorcaz, sucedió a tres días de su incorporación en el reality en el que iba a participar.

Los detalles que se manejan sobre el homicidio del modelo argentino Fede Dorcaz

En las últimas horas salieron a la luz los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) sobre la muerte de Fede Dorcaz.

Según los informes, el artista transitaba en su auto por una concurrida zona de la capital mexicana cuando habría sido interceptado por delincuentes que quisieron robarle su vehículo.

Estas personas reaccionaron al ver que el modelo puso resistencia y le dispararon. En el parte policial se puede leer: “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Varios vecinos de la zona donde Fede perdió la vida, afirmaron a medios locales que escucharon al menos cinco detonaciones. Esto motivó a que alertaran a los servicios de emergencia. Según comentaron, Dorcaz ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los paramédicos para asistirlo.