Sin participación estable en la TV y en el teatro, María Eugenia Ritó se las rebusca para llegar a fin de mes. Ahora inventó un nuevo trabajo que dejó en shock a sus seguidores más fieles, pero que revolucionó las redes por ser extremo, insólito y de alto voltaje.

La Ritó se ofreció como “calificadora de penes”. El servicio, según describió en su perfil XXX, se basa en un testeo del miembro viril a cambio de una suma de dinero, que solo podrán conocer quienes se contacten por ella vía Telegram.

“Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como: longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?“, les preguntó a los fans. Varios usuarios opinaron que no era necesario llegar a este extremo, mientras que otros la felicitaron por reinventarse.

A través del canal de mensajería, la rubia también vende videos y fotos eróticas sin censura. Algunas de ellas ya fueron compartidas en X, donde se la vio “como Dios la trajo al mundo”. “Holaaa amores. ¿Tienen morbo con los pies? Me estuvieron pidiendo bastante contenido de mis pies estos días. Tengo videos a la venta. También como siempre, totalmente sin ropa en mis videos completos", detalló para atraer curiosos.