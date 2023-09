La cuenta regresiva para el clásico entre Colón-Unión está en marcha. El estadio Brigadier López estará habilitado al 100% y se calcula que más de 40 mil hinchas sabaleros coparán las tribunas.

Marcos Romero, secretario de Seguridad Pública de la Provincia, remarcó que serán 940 policías los que estén abocados a brindar seguridad para el partido, tanto dentro como fuera del Cementerio de los Elefantes. "Para llegar a esos números vamos a contar con el 100% de la Unidad Regional 1 y vamos a traer otros grupos de la provincia", mencionó tras la reunión que se llevó adelante en el Ministerio de Seguridad, en vistas al operativo previsto.

"La apertura del estadio será tres horas antes, para que la gente pueda llegar con tiempo. Los cortes de calle empezarán a las 11.30", señaló Romero y agregó que las tribunas serán habilitadas en su totalidad, al mismo tiempo aclaró que "para que la Policía pueda trabajar bien habrá algunos pulmones en la tribuna Sur Alta, donde están los palcos de la visita".

Durante la mañana del domingo ya habrá operativo de control por parte de la Policía. "Habrá cortes desde las 6.30 para que los movimientos de los micros (de ambos planteles) y la cápsula policial no tenga inconvenientes", comentó el secretario de Seguridad Pública y comentó que tienen pensadas diferentes rutas "no vamos a decir por dónde vamos a trasladar a los planteles. Será una sola cápsula con el plantel más los dirigentes. No vamos a permitir que los hinchas acompañen el traslado".

Además de funcionarios del Ministerio de Seguridad y referentes policiales, de la reunión también participaron dirigentes del Club Atlético Colón. Luis Hilbert, uno de los secretarios del club, señaló que "la seguridad del estadio está totalmente asegurada, por eso la capacidad va a ser total para que la gente esté cómoda. Queremos que todo sea en paz y se disfrute del clásico como se merece Santa Fe".

Entradas a la venta

La capacidad habilitada del estadio es para 42.210 personas y se espera que cada sector esté repleto. Espartaco Sandaza, tesorero de Colón, se refirió a la venta de localidades para los hinchas: "Las entradas están en venta. Generales no se van a vender, solo se venden plateas y palcos para socios y no socios".

También informó que durante toda la semana el club continuará abierto para que más hinchas se hagan socio, tanto en la Sede como por la plataforma virtual.

Respecto a lo que se va a permitir ingresar, Romero aclaró que "se va a permitir que se tiren humos de colores dentro del estadio, será controlado con la Brigada de Explosivos y Bomberos. El club va a disponer de algunas banderas para las zonas de plateas y papel picado".

Barras

Teniendo en cuenta que la barra brava de Colón tiene dos facciones -"Los de Siempre" que ocupan la tribuna Norte y "La Negrada" va a la tribuna Sur- se consultó a Romero si se prevé algo en particular por esta situación, a lo que respondió que "no tenemos indicios firmes de que pueda llegar a haber algún inconveniente. Si bien lo tomamos como un partido de alto riesgo por los cánticos (que se cruzaron entre ambas facciones) no podemos decir que tengamos algún inconveniente".