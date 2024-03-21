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domingo 09 de agosto de 2026
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Tomás Rico
NOTAS DEL AUTOR
Ante la aparición de palomas muertas, fue clausurado el Palomar de Santa Fe
El santafesino Francisco Olcese fue nominado al premio "Abanderados" por su trabajo solidario en El Impenetrable
El operativo por el clásico Colón-Unión contará con más de 900 policías: ¿a qué hora abrirán las puertas del estadio?
Fatal choque en cadena en la autopista Rosario-Córdoba: ¿pudo haberse evitado?
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