La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este miércoles en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Tercer Round” del team Miranda!.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. El dúo tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello.

Puede interesarte

De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votado por Soledad, Lali Espósito y Luck Ra fue Thomas Guzmán, quien entonces resultó eliminado.

De esta manera, Thomas Guzmán queda eliminado de la competencia y no continúa 😟



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/xa3a5asiwz — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 24, 2025

Cómo quedó el Team Miranda! tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025