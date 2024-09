La Joaqui y Luck Ra confirmaron su romance hace algunos meses y, desde ese momento, comparten cada momento juntos en sus redes sociales.

En historias de su cuenta de Instagram, la cantante de RKT mostró el romántico regalo que le hizo su novio: una rosa azul dentro de una caja de acrílico, que cuenta con un significado super romántico. Se trata de una “rosa eterna”, que simboliza el amor para siempre y la belleza atemporal.

El interior de la caja siempre se mantiene fresco, por lo que garantiza la durabilidad de la flor para que no se marchite nunca.

“Realmente es de los regalos más dulces y más hermosos que me han hecho en la vida”, relató la artista al mientras dejaba ver el objeto. Después, agregó emocionada: “Estoy demasiado contenta. Es la primera vez que no soy espectadora en una de estas cosas cursis”.

A su vez, en la siguiente historia publicó una foto del cantante cordobés con una marca de labial en uno de sus cachetes y escribió: “Lo amo. No esperen menos”.

Las palabras de Luck Ra sobre su relación con La Joaqui

El cantante de “La morocha” habló recientemente con la prensa y le consultaron sobre lo que más le atrae de su pareja: “Me gusta todo”.

“Pero decime dos cositas”, insistió la entrevistadora del portal Infobae y, ante la obligación de ser más específico, contestó: “Ay, me haces sonrojar. Me encanta la sonrisa que tiene y su forma de ser conmigo”.

Por su parte, la cantante también habló sobre su vínculo en una entrevista con Nadie dice nada (Luzu Tv): “Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”. “Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo de mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’”, completó.