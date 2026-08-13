El eclipse ha dejado imágenes desde distintos puntos, pero una de ellas ha tenido como protagonista al skater olímpico español Danny León. El deportista ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que realiza una maniobra coincidiendo con el momento del fenómeno.

En las imágenes, León ejecuta el movimiento mientras el eclipse aparece de fondo. La preparación y la coordinación han sido claves para hacer coincidir el salto con el instante elegido y conseguir una imagen en la que el deporte y el fenómeno astronómico quedan unidos en el mismo plano.

Una maniobra preparada para el eclipse

El vídeo se suma así a las imágenes que ha dejado el eclipse. En este caso, el objetivo estaba en capturar el movimiento del skater en el momento preciso, aprovechando el fenómeno como escenario.

Danny León, skater olímpico español, ha publicado posteriormente el resultado en redes sociales, donde ha mostrado la maniobra realizada durante el histórico eclipse.