Este domingo 22 de octubre se celebra en Argentina las elecciones generales para definir quién será el próximo presidente y su vice durante los próximos cuatro años. En caso de haber balotaje, los argentinos volverán a las urnas el 19 de noviembre

Myriam Bregman: "Lo más importante es que hoy todos voten según sus convicciones"

La candidata a Presidente del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, se convierte en la primera de los candidatos presidenciales en emitir su voto. La actividad tuvo lugar en el Colegio Don Bosco del barrio porteño de Monserrat, donde la líder de izquierda compartió un mensaje claro y directo con la prensa y votantes.

Bregman hizo hincapié en la importancia de votar según las convicciones de cada persona, instando a los ciudadanos a no dejarse influenciar por las campañas electorales. "Todo el tiempo ni de salvadores individuales ni votar con miedo, hay que votar con los valores que uno tiene, con las peleas que uno da todos los días", expresó la candidata.

La representante de la izquierda también destacó el papel crucial de las campañas políticas en el proceso electoral y reflexionó sobre las posibilidades que tienen todos de expresar sus ideas. "La izquierda tiene mucho para decir y es muy bien recibido. Nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo son las campañas políticas, qué posibilidades tenemos todos de expresar nuestras ideas", señaló Bregman.

En cuanto a las relaciones internacionales, la candidata, mostrando una perspectiva internacionalista, aseguró que, siendo de izquierda, considera a los pueblos como hermanos. "Con el hermano pueblo chileno, tendremos una muy buena relación", afirmó. Sin embargo, no pudo ofrecer detalles específicos sobre cómo serían esas relaciones en un día de veda electoral.

Juan Schiaretti votó y se mostró confiado en “hacer una buena elección”

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, aseguró que los ciudadanos elegirán qué Argentina quieren y se mostró confiado: "Estamos convencidos de que vamos a hacer una buena elección".

"Esperemos que sea una jornada democrática y nosotros desde aquí del interior de la patria estamos confiados, estamos esperando con tranquilidad la expresión del pueblo argentino en las urnas. Estamos convencidos que vamos a hacer una buena elección porque nosotros expresamos el interior federal", agregó Schiaretti.

En esa línea, el mandatario provincial reflexionó: "Hoy se define qué Argentina vamos a tener en el futuro... Si continuamos en una Argentina que viene a los tumbos, que no es un país normal y donde ya fracasaron los últimos gobiernos, o si vamos a un viaje a lo desconocido que es lo que expresa Javier Milei".

Consultado por el repunte de su imagen -en términos de conocimiento- indicó: "Quedó claro que el único candidato del interior productivo de Argentina soy yo, que no es parte de los candidatos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que es para quienes trabajaron los últimos presidentes".

El aspirante a la Casa Rosada emitió su sufragio pasadas las 11 horas en la mesa 2160 del Instituto Domingo Savio, ubicado en la calle Ramón Cárcano, de la ciudad de Córdoba. Aspira romper el techo del 4% que obtuvo en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.

Patricia Bullrich: "Hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que será presidenta y reveló que su objetivo es estar en el balotaje de noviembre y ganar la elección. Lo hizo a la salida de emitir su voto en La Rural, pasado el mediodía.

"Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho", remarcó al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: "Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa".

Sergio Massa: "Hoy es un día que nos obliga a concurrir pensando en el futuro de Argentina"

El Ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, emitió su voto en la localidad de Tigre.

En declaraciones a los medios, Massa destacó la importancia de estos minutos en el cuarto oscuro, que representan la definición del futuro de Argentina para los próximos cuatro años. Subrayó la necesidad de trabajar en la consolidación de 40 años de democracia y la urgencia de abordar numerosos desafíos que enfrenta el país, independientemente de quién asuma el gobierno a partir del 10 de diciembre.

"Hoy es un día que nos obliga a concurrir pensando en el futuro de Argentina con esperanza y la convicción de que, gobierne quien gobierne, tenemos la enorme tarea de resolver un sin número de problemas en el país", afirmó Massa.

El candidato hizo hincapié en que hablar del resultado en este momento sería un error y expresó su respeto por el voto popular. Se comprometió a transmitir información una vez que estén disponibles después de las 6 de la tarde.

Massa concluyó su mensaje enfatizando que, más allá de los resultados, el lunes Argentina seguirá, y la responsabilidad de todos es cuidar a los argentinos, sus trabajos y sus ahorros. Transmitió un mensaje de tranquilidad y optimismo, augurando una excelente jornada para el país.

Javier Milei votó y se retiró sin formular declaraciones

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, votó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Cientos de militantes de su espacio lo esperaron desde temprano en la sede de la institución ubicada en el barrio porteño de Almagro.

El economista espera cerrar los comicios esta misma noche dando otro batacazo y evitar la segunda vuelta. Viene de imponerse en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto con el 29%.

Milei viene de cerrar su campaña en el estadio Movistar Arena, el miércoles pasado. El diputado colmó el recinto que estuvo signado por la impronta peronista que le aportó el sindicalista Luis Barrionuevo.

Barrionuevo le aportó para esta contienda parte de la territorialidad que carecía Milei, puntualmente en la fiscalización. El legislador de la CABA en el Congreso de la Nación enfatizó en su discurso de cierre en la importancia de cuidar las boletas de LLA.