Jimena Barón vivió una noche inolvidable en el festival de Villa María, Córdoba, donde dio su primer show del año y el primero embarazada de su segundo hijo. La cantante, conocida por su carisma y espontaneidad, no solo hizo vibrar al público con su música, sino que también compartió con humor las dificultades que enfrentó debido al intenso calor.

El recital se desarrolló en una jornada sofocante, con temperaturas que superaron los 40°C. “Mi ubicación: Villa María, 41°”, escribió horas antes en sus redes sociales, bromeando sobre la sensación térmica con una imagen suya con los ojos llorosos.

Sobre el escenario, Jimena no perdió la oportunidad de conectar con sus seguidores y hasta improvisó una charla con una fan embarazada de 37 semanas. “Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos”, dijo entre risas.

Pero el momento más divertido llegó cuando la artista confesó un problema inesperado con su vestuario. “La gente debe estar diciendo: ‘Pero es boluda, que se saque el saco’. Hay algo que yo no debería mostrar, pero no me cierra el pantalón”, comentó entre carcajadas del público.

A pesar del calor extremo y los contratiempos, Barón se mostró emocionada por esta etapa de su vida y disfrutó cada instante sobre el escenario. “Me da muchísima emoción hacer este show embarazada”, expresó en un video junto a su pareja, Matías Palleiro.

Además, dedicó emotivas palabras a su familia y al futuro bebé que espera. “Que la vida nos siga encontrando juntos, en familia, con salud, simples y llenos de amor”, escribió en una reciente reflexión, dejando en claro que esta nueva etapa la encuentra más plena que nunca.