La recta final de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una de las galas más intensas de la temporada. En una noche cargada de tensión, emociones y una de las pruebas más difíciles del ciclo, Emilia Attias se convirtió en la nueva eliminada del reality culinario y quedaron definidos los cuatro semifinalistas que competirán por un lugar en la gran final.

El desafío del domingo fue especialmente exigente: los cinco participantes que seguían en carrera debían preparar una torta macaron, una elaboración de alta complejidad técnica que fue presentada por el jurado como una de las pruebas más difíciles de toda la temporada, solo comparable con la final del programa. Para guiar a los concursantes, Damián Betular ofreció una masterclass en la que explicó cada uno de los pasos y detalles necesarios para lograr este sofisticado postre de origen francés.

Desde el inicio de la prueba, la consigna dejó en claro que no sería una tarea sencilla. La preparación exigía precisión en las medidas, delicadeza en las texturas y un armado impecable, elementos que podían definirse en cuestión de segundos. En ese contexto, cada uno de los cinco participantes (El Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas, La Reini y Emilia Attias) se concentró al máximo para presentar un plato que estuviera a la altura de la instancia decisiva del certamen.

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En el caso de la actriz, todo parecía marchar bien durante la mayor parte del desafío. Sin embargo, cuando llegó el momento de armar la torta con todas las preparaciones, la situación comenzó a complicarse. La ex Casi Ángeles entró en crisis al notar que la estructura del postre no salía como esperaba y que las tapas de macaron no tenían el resultado necesario para sostener la elaboración. La tensión se hizo evidente en la cocina. Mientras el tiempo corría, Wanda Nara se acercó para acompañarla en ese momento de frustración. En los últimos segundos del desafío, y en un gesto de compañerismo que emocionó al estudio, dos de sus compañeros (La Reini y el Turco Husaín) se acercaron para ayudarla a terminar de armar algo que pudiera presentar ante el jurado.

Cuando llegó el momento de pasar al frente con su preparación, Emilia decidió enfrentar la situación con honestidad. Al mostrar el plato, reconoció que el resultado no era el esperado y explicó que no había logrado resolver correctamente la receta. “Te juro que no sé, no logro entender, pero no la pude realizar bien”, confesó ante Germán Martitegui, afectada.

La participante contó que había practicado la preparación de macarons en su casa y que le habían salido bien, pero que la torta representaba una dificultad distinta. “No es lo mismo hacerlo grande que chiquito, y me había salido rebien. Estaba retranquila hoy”, explicó, intentando comprender qué había fallado durante la prueba.

Los integrantes del jurado analizaron el plato con atención y coincidieron en que se trataba de una preparación extremadamente compleja. Martitegui señaló que el macaron no había logrado la estructura correcta y que el resultado final no se asemejaba a lo que pedía el desafío. Emilia, por su parte, asumió el error con una mezcla de resignación y humor. “Desgracia, tragedia absoluta, pero bueno, sucede”, comentó.

La conductora también valoró la actitud de la actriz frente al momento difícil. “Me gusta que mantengas una sonrisa igual, que hayas presentado lo que puedas habla muy bien de vos”, le dijo la conductora, destacando su esfuerzo a pesar de las complicaciones.

Luego de que los cinco finalistas presentaran sus platos, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, se retiró a deliberar. Minutos después regresaron al estudio para anunciar su decisión, que según adelantaron había sido tomada por unanimidad. Los cinco participantes fueron llamados al frente y Betular tomó la palabra para explicar el momento decisivo de la competencia. “Una o uno de ustedes no seguirá en competencia rumbo a la final y nos abandonará. El resto dará un paso más y se convertirá en semifinalista de MasterChef Celebrity”, anticipó el chef. La tensión se apoderó del estudio hasta que finalmente llegó el anuncio: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Emilia”.

El momento generó una reacción inmediata entre los participantes. Sus compañeros se acercaron rápidamente para abrazarla y acompañarla en su despedida, en una escena cargada de emoción. Muchos coincidieron en que se trataba de una eliminación difícil de celebrar, ya que significaba la salida de una de las competidoras más queridas del grupo.

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El jurado también le dedicó palabras especiales. Betular destacó su identidad culinaria dentro de la competencia y el estilo personal que logró imprimir en cada plato. “Si yo no te viera a vos y trajeras un plato, sabría que es un Emilia Attias auténtico. Lograste sabores y combinaciones muy propias”, le dijo. Martitegui, por su parte, remarcó la pasión que demostró a lo largo del programa. “Ninguno de nosotros tiene dudas de tu amor por la cocina. Has demostrado muchas veces que te apasiona y que hay una filosofía detrás de lo que cocinás”, expresó. Donato de Santis también valoró su actitud durante el certamen. “Lo lindo es que no te guardaste nada. Siempre creíste en lo que ibas a cocinar. Ese es el espíritu ganador”, señaló.

Emocionada, Emilia agradeció las palabras del jurado y reconoció que la experiencia había sido transformadora para ella. “No me esperaba nada de lo que me dijeron. Gracias. Me voy feliz, aprendí un montón y descubrí que me gusta más de lo que pienso la cocina. Este programa me reconectó con eso”, expresó antes de despedirse. Tras dejar su delantal sobre la mesada, la actriz abandonó las cocinas del reality y cerró su participación entre aplausos y abrazos.

Con su eliminación, la competencia entró oficialmente en su etapa decisiva. Los cuatro semifinalistas de esta temporada de MasterChef Celebrity quedaron confirmados: el Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y la Reini. Ellos continuarán enfrentándose en las próximas galas para intentar quedarse con el lugar en la gran final del certamen.