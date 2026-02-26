En la última emisión de Masterchef Celebrity, la presentación de sushi de Emilia Attias ante el jurado desató uno de los momentos de mayor tensión en la competencia. Germán Martitegui, reconocido chef y jurado del certamen, protagonizó una devolución cargada de severidad, marcando el tono de la jornada desde el primer instante en que la participante se acercó con su plato.

Al comenzar la devolución, el chef no esperó siquiera a probar la preparación para expresar su malestar: “No sé si soy la persona indicada para recibirte hoy, porque me enoja muchísimo que otra vez faltaban 5 segundos y estabas haciendo este rollo, no hiciste la salsa…”, lanzó con un tono de voz visiblemente irritado. La actriz, sorprendida por la reacción, intentó defenderse y aclaró que sí había finalizado la preparación de la salsa, aunque reconoció que no llegó a emplatarla. Martitegui insistió: “¿Pero vos te das cuenta de que no hacía falta estar haciendo esto en los últimos 5 segundos de los 70 minutos?”, y mientras levantaba un roll de sushi, su voz dejaba entrever el enojo acumulado de jornadas previas. “Estoy enojado y tengo razón, porque no puede ser que vos siempre terminás en los últimos cinco segundos”.

El intercambio directo entre chef y participante dejó en evidencia la presión que se vive en las instancias finales de la competencia. Emilia buscó justificar el resultado apelando a su inexperiencia: “Es la segunda vez que hago sushi en mi vida, y ese no lo hice nunca”, afirmó al intentar explicar el motivo por el cual llegó tan ajustada sobre el final del tiempo asignado. Sin embargo, Martitegui elevó el tono y fue categórico en su consejo: “Está bien, pero empezá por hacer el rollo y después hacé otra cosa, Emilia”, marcando así la importancia de la organización durante la prueba.

El enojo de Germán Martitegui con Emilia Attias no pudo ser disimulado

Mientras la tensión seguía latente, Damián Betular, otro de los jurados, intervino para sumar una observación sobre la dinámica en la cocina: “No quiero agregar leña al fuego, pero ella tuvo la ayuda de Matías (Totake), que la desaprovechó muchísimo porque lo tuvo parado preguntando cosas en vez de armar el roll”, comentó. La referencia al cocinero invitado de esa jornada, quien había sido asignado para asistir a Attias, puso en relieve la oportunidad perdida por la participante de optimizar sus recursos y tiempos. La actriz, pese a contar con ese beneficio, no logró capitalizar la ayuda, lo que, según el jurado, incidió de manera directa en el resultado final de sus platos.

Finalizada la ronda de comentarios sobre el proceso, el jurado pasó a probar los distintos rolls de sushi presentados por la concursante. Tras degustar las piezas, la conductora del ciclo, Wanda Nara, notó un aparente cambio en la actitud de Martitegui y le preguntó si ya se le había pasado el enojo. La respuesta del chef fue tajante: “No, simplemente volví a mi eje”.

Los jurados al momento de probar la preparación

La evaluación técnica de los platos tampoco fue indulgente. Martitegui, al referirse al roll envuelto en alga nori, fue directo: “Le falta muchísimo. Yo creo que no tiene ni sal“. Sobre el segundo roll, reconoció un buen sabor, aunque consideró que tampoco estaba a la altura: “En el segundo hay un buen sabor con el sésamo, con el atún pero no te acompañó la terminación“. Por su parte, Betular se permitió una cuota de ironía al asegurar que el plato podría funcionar mejor como postre por la cantidad de mango que contenía.

La jornada culminó con el reflejo de la presión emocional que atraviesan los participantes en este tipo de competencias televisivas. Attias, visiblemente afectada por la devolución, expresó: “Me voy a mi casa a llorar, a drenar y a seguir“. Porque en televisión, se sabe, el show siempre debe continuar.