En su regreso al famoso ciclo español El Hormiguero, Emilia Mernes protagonizó un momento que parecía distendido, pero que terminó desatando una tormenta en redes. Todo ocurrió cuando el conductor, Pablo Motos, le propuso imitar el acento español.

❗️📺 La cantante entrerriana Emilia Mernes fue nuevamente invitada al popular programa español El Hormiguero. Durante la entrevista, y en un clima distendido, se animó a imitar el acento ibérico, lo que generó risas en el estudio pero también reacciones mixtas en redes sociales:… pic.twitter.com/fmdmF262yS — Boing 97.3 (@radioboing) May 28, 2025

Con una sonrisa nerviosa y mucho cuidado en sus palabras, la artista accedió entre risas, aunque dejó en claro que no quería “ofender a nadie”.

“Es que tío, no me toques los cojones”, soltó Emilia entre carcajadas, desatando risas en el estudio... y también una fuerte reacción online. El fragmento se viralizó en minutos y las críticas no se hicieron esperar. Varios usuarios cuestionaron su actitud, su corrección excesiva y hasta su forma de expresarse: “Tan tibia ella que duele”, escribió una usuaria, mientras otro mensaje ironizaba: “¿Por qué se hace la nenona si tiene casi 30 años?”.

Pese a todo, la entrerriana aclaró en medio del intercambio que su intención no era burlarse del acento, sino simplemente seguir la dinámica del programa: “No se enojen, por favor”, pidió, buscando descomprimir la tensión.