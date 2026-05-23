Emilia Mernes volvió a la Argentina luego de una larga estadía en el exterior y eligió la obra Hairspray como primera salida pública tras el escándalo mediático con Tini Stoessel.

Este viernes fue vista en el Teatro Coliseo y se mostró en shock con el desempeño de Damián Betular y todo el elenco.

“No lo puedo creer. Una locura. Nunca vi algo así en la Argentina, me quiero morir de la emoción. Estoy feliz de estar acá”, comentó durante el intervalo del espectáculo.

Poco antes de sentarse en su butaca también había hablado en LAM (América), donde confirmó que su romance con Duki marcha viento en popa: “Seguimos más fuertes que nunca”, señaló.

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Sin embargo, al ser consultada por la polémica con sus colegas de la industria musical, sostuvo: “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”. También aseguró que habló con Tini, pero que no tenía nada más que agregar: “Ya dije todo lo que tenía que decir”, cerró.