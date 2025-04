Con una mezcla de orgullo, ternura y mucho ritmo, Emmanuel Horvilleur volvió a mostrar en redes sociales su costado más íntimo y entrañable: la vida con su hija menor, Marion, fruto de su relación con Evangelina Bourbon. En un video que publicó este fin de semana, se lo puede ver junto a la pequeña, que está por cumplir dos años, jugando con un sampler y creando una base electrónica sobre la que el ex Illya Kuryaki and the Valderramas improvisa con su voz.

“Dj Mana is in da house”, escribió el cantante en el posteo que de inmediato desató una catarata de comentarios llenos de corazones, emojis y exclamaciones amorosas. La nena, vestida con un buzo rosa, se movía con total soltura entre los botones del instrumento, mientras su papá la acompañaba con expresiones de sorpresa y admiración. La complicidad entre ellos causó que los fanáticos del artista se emocionaran.

La pasión por la música parece correrle por las venas. A sus casi dos años, Marion demostró una intuición rítmica que sorprende y enternece. No hay dudas de que heredó el oído y la sensibilidad artística de su papá. Basta verla mover los diales del sampler con total naturalidad. Cada botón que pulsa, cada mirada que cruza con Emmanuel, confirma que lo suyo no es solo juego: es una herencia emocional que ya empieza a florecer desde temprana edad.

Ante el tierno momento entre padre e hija, los usuarios decidieron dejar plasmadas sus reacciones en la sección de comentarios, donde también se sumaron el DJ Pablo De Mattei e incluso la propia madre de la nena, Evangelina. “Marion es tu versión mujer, Emma. Son iguales”, comentó una seguidora. “Dios, me muero de amor”, “Genia, qué lindo verte con tu princesa”, “Nace una estrella”, “Qué hermosa”, “Naaa, me morí”, fueron apenas algunos de los mensajes que inundaron la publicación, que en pocas horas superó los cinco mil ‘me gusta’.

No es la primera vez que Horvilleur muestra escenas familiares junto a su hija ante la cámara. Desde su nacimiento, el músico y la bailarina han compartido momentos clave de la crianza: paseos, juegos, siestas y canciones caseras. El día que Marion llegó al mundo, el 23 de mayo de 2023, su propia madre decidió anunciarlo al mundo y escribió en sus redes: “Gracias, hija de mis sueños”, acompañando la frase con una imagen conmovedora de la recién nacida.

Horas después, Emmanuel también expresó su emoción por la llegada de la pequeña a la familia. “Hola Marion, te amo”, escribió junto a un video íntimo. Fue una bienvenida cálida y pública, celebrada por miles de seguidores y también por colegas y amigos, entre ellos Celeste Cid, madre de André, el primer hijo del músico. “¡Qué hermosura! Aguante todo, mucho amor”, escribió la actriz al enterarse de la llegada de la bebé de su expareja, con quien mantiene una relación cercana pese a que llevan años separados.