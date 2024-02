Divididos tocó este viernes y sábado en el emblemático Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires, considerado "el templo del rock porteño". Los dos shows estuvieron, como siempre, a la altura de la banda, una de más convocantes de la Argentina, y deslumbraron a los espectadores. Sin embargo, trascendió un fragmento que emocionó a los usuarios de las redes sociales. Ricardo Mollo protagonizó un emotivo momento con un pequeño de poco más de diez años que estaba en primera fila, cantando cada una de las canciones.

"Mollo" se convirtió en tendencia este domingo. Si bien cada cosa que suele hacer o decir el líder de Divididos trasciende, esta vez fue especial. Un video compartido por la cuenta oficial de Divididos en Instagram y replicado en X (ex Twitter) mostró los detalles del tierno intercambio que vivió el artista con un pequeño fan que, por su edad, debería estar más cerca del trap y los géneros urbanos, pero que sin embargo demostró que se sabe todas las letras de la banda y disfrutó del espectáculo como si los siguiera desde hace años.

"Remontar el barrilete en esta tempestad sólo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui", reza la letra de la icónica canción Spaghetti del rock de Divididos. Mirándose a los ojos y cantando a la par, el chico y Mollo compartieron un momento mágico y único. Incluso, visiblemente emocionado, al finalizar el tema el marido de Natalia Oreiro le manda un beso desde el escenario.

"Estaba al lado de ese nene ayer y lloré muchísimo porque se cantó todas y ese momento no se lo va a olvidar más y me emocionó mucho jaja", contó una chica en redes sociales. "Quiero decirte que lloré", agregó otra. "Aparte el pibe no graba nada, vive el momento. Que emoción guacho", "Estas cosas me devuelven la fe en la humanidad", "Que Mollo te cante es una de las maravillas más grande en esta vida. Un bendecido ese pibe", "Estos pibes, y sus familias que les hacen escuchar música son la esperanza. Las modas pasan (por suerte) y la buena música es eterna", "Ricardo Mollo es el alma más pura de Argentina. El hombre sin maldad. Lo quiero muchísimo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.

Incluso, la propia hermana del chico compartió el fragmento del video y bromeó: "Si tu hermano escucha a no se los del espacio me das vergüenza", haciendo alusión al grupo de artistas urbanos conformado por los jóvenes LIT Killah, Duki, FMK, Rusherking, Emilia Mernes, María Becerra y Tiago PZK.

Lo cierto es que, pese a las nuevas opciones de música que tientan a los más chicos, algunos siguen eligiendo a las bandas de rock. Por gusto o por influencia familiar, hay lugar para todos. Por su parte, Divididos demuestra una y otra vez que siempre permanece vigente.