Un ladrón asaltó este martes a punta de pistola un coche detenido por el tráfico en una avenida de Sao Paulo (Brasil), pero el conductor le arrebató el arma, según se aprecia en un video compartido en X e información de medios locales.

En la grabación se observa cómo el sujeto que va en motocicleta, de 35 años, forcejea con el conductor a través de la ventanilla del automóvil. En un momento dado, la víctima se hace con el arma y abrió fuego varias veces contra el delincuente mientras huía.

🇧🇷 | En São Paulo, Brasil, un conductor le quita el arma a un ladrón que intentó robarlo en una avenida y le dispara. pic.twitter.com/nqquZGSf0N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 13, 2025

A pesar de estar herido, el sospechoso consiguió escapar del lugar de los hechos andando. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de la urbe, fue ingresado en el Hospital de Campo Limpo, donde posteriormente sucumbió a las heridas.