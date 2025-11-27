En las imágenes se observa cómo una de las ladronas utiliza un pantalón amplio para ocultar los productos.

Un robo bajo la modalidad “mechera” ocurrió en una farmacia de la ciudad de La Plata, donde dos mujeres sustrajeron cremas y perfumes en cuestión de minutos.

El episodio ocurrió este martes cerca de las 11 de la mañana, cuando el comercio había abierto hacía pocos minutos y se encontraba lleno de clientes. Tanto el encargado como la farmacéutica estaban atendiendo al público, lo que fue aprovechado por las delincuentes para actuar sin ser advertidas en el momento.

Según relató el responsable del local, el robo fue rápido y pasó desapercibido, “en dos o tres minutos ya se habían ido”, explicó. Recién más tarde, al notar faltantes en las góndolas, comenzaron a sospechar que algo había ocurrido.

#LaPlata Mientras los vecinos están desprotegidos ante tanta inseguridad, dos mecheras se llevaron alrededor de 10 protectores solares de una farmacia de Diagonal 80 entre 4 y 5, un perfume, tres máquinas de afeitar con cartuchos y otros elementos de perfumería. pic.twitter.com/nfaqka4V33 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 26, 2025

En las imágenes se observa cómo una de las mujeres utilizaba un pantalón amplio para ocultar los productos robados, mientras la otra actuaba como apoyo y distracción.

“Se metía todo dentro del pantalón. En el video parece flaquita y no se puede creer cómo guardaba tantas cosas”, detalló el encargado del comercio al mismo medio.

Según se pudo saber, las mecheras se habrían llevado varios protectores solares, un perfume, máquinas de afeitar con sus cartuchos y otros productos de perfumería.

“La estantería estaba llena cuando me fui de vacaciones. Hoy volví y cuando la vi vacía pensé que se había vendido todo, pero no”, contó el hombre que sufrió importantes faltantes en el negocio.

Al revisar las grabaciones, el personal del local pudo ver con claridad la secuencia de las dos jóvenes. El responsable de la farmacia afirmó que no descarta que las involucradas sean de la zona.