En medio de su recuperación, Thiago Medina participó de una fiesta de Halloween
Junto a Daniela Celis y Julieta Poggio, el ex Gran Hermano volvió a reaparecer en la vida nocturna.
Thiago Medina volvió a reaparecer en la vida nocturna a más de un mes de su violento accidente en moto que puso en peligro en su vida. El streamer se encuentra viviendo junto a su ex pareja Daniela Celis, mientras continúa con su proceso de rehabilitación.
En diálogo con la prensa de la revista, Medina habló sobre su avanzada recuperación luego de pasar 28 días en terapia intensiva: “De a poquito voy tomando fuerza, hago ejercicios que me mandan los doctores, con medicamentos y recuperándome. Reposo absoluto. Vine porque pedí permiso a los doctores y me dijeron que sí”.
Además, habló sobre su relación con Daniela Celis, luego de que trascendiera que le habría propuesto casamiento: "Se lo dije en serio, no hay apurar las cosas, todo a su tiempo, si se tiene que dar, se dará".
Y agregó: "Estamos bien, nos llevamos bien, disfrutando ahora la familia, puedo acompañar a mis hijas. Ahora que puedo caminar, las llevo a la plaza".