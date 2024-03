Madonna se ha convertido en el centro de atención recientemente, debido al espectáculo que ofreció en el Kia Forum en Los Ángeles como parte de su gira “The Celebration Tour”, en conmemoración de sus cuarenta años en la industria musical. El hecho es que, durante el concierto, sucedieron dos cosas que dieron de que hablar, la primera, su actuación junto a Kylie Minogue y la segunda, pedirle a una persona en silla de ruedas que se pusiera de pie, siendo este último suceso el que generó críticas.

Lo cierto es que las redes sociales hicieron eco de la presentación de la cantante cuando interpretó “I Will Survive” de Gloria Gaynor en compañía de ni más ni menos que Kylie, lo cual generó gran emoción entre sus fans presentes. Mientras que en redes sociales, los comentarios se llenaron de elogio por este dúo, al cual consideraron como uno de los más icónicos. Esto debido a que ambas artistas son consideradas como dos de las más grandes exponentes del pop.

En varios videos que circulan en internet, se puede apreciar a la Reina del Pop luciendo unas botas vaqueras con un sombrero y chaqueta de cuero mientras toca la guitarra, junto a Kylie, quien lució menos extravagante, ya que optó por un pantalón verde oliva, tacones y una camisa negra.

Madonna y Kylie Minogue cantando juntas en el mismo escenario será el momento más icónico en la industria del pop de esta década. pic.twitter.com/uRwcYnFJ8W — Pepe Minogue ✨ (@Ppluche_Martini) March 9, 2024

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando la intérprete de “Vogue”, ya cantando en solitario en la pasarela del escenario, observó entre el público a una persona que no se ponía de pie. Por lo que, visiblemente molesta, le exigió que se levantara, pero al acercarse más, se dio cuenta de que se trataba de un joven en silla de ruedas. Ante este bochornoso momento, procedió a disculparse y elogiar su cabello.

“¿Qué haces sentado ahí? ¿Qué haces sentado? Oh, ok, políticamente incorrecto, perdón por eso… me gusta tu cabello”, se escucha decir.



Pero sus disculpas no fueron bien recibidas en redes sociales, ya que tacharon ese momento de vergonzoso y lo consideraron una falta de respeto e inhumano. Además, muchos recordaron la anécdota que contó Lucía Méndez, cuando afirmó que la cantante le pidió que se levantara en un concierto en Miami y le lanzó un insulto.