Bebe Rexha fue agredida en medio de un concierto que estaba brindando en la ciudad de New York.

A la famosa cantante le arrojaron un celular, desde el público, con tanta puntería, que le provocaron un corte en el párpado y le dejaron parte del ojo morado.

“Un show verdaderamente increíble y arruinado por un fan que lanzó su teléfono móvil contra Bebe Rexha. Espero que esté bien”, fue el comentario que hizo un admirador de la cantante, sobre el mal momento que vivió en vivo, en medio del concierto que dio en el marco de la gira Best Fucking Night of my Life

Otro de los admiradores que asistieron al concierto de la cantante, manifestó: “Esta es Bebe Rexha siendo escoltada de la sala de conciertos aquí en Nueva York después de que alguien arrojase un maldito teléfono y le golpease la cabeza cuando salía al escenario”, comentó.

“Todos los estábamos pasando muy bien y Bebe también, todos lo estábamos pasando genial. ¿Quién haría eso? Esperamos que estés bien”, agregó ese fan, que presenció la inesperada agresión que recibió la cantante.

De acuerdo a lo que trascendió, Bebe Rexha recibió tres puntos de sutura.

La estrella se manifestó a través de sus redes sociales, en las que mostró cómo quedó su herida y la zona del ojo, con la inflamación que se le generó, después de haber sido golpeada fuertemente por el celular que arrojó alguien del público.

“Im good”, escribió en una de las historias en las que aclaró con su pulgar arriba, que se encontraba atravesando una satisfactoria recuperación.

Quién es Bebe Rexha, la cantante que fue agredida en pleno concierto en New York

Bebe Rexha es una cantante y compositora estadounidense, llamada Bleta Rexha, de origen albanés, que se hizo reconocida popularmente después de colaborar en la canción “Take Me Home”, que pertenece al grupo de disc jockeys Cash Cash.

Además, por su trabajo en el género Hip hop pop rhythm y blues contemporáneo, obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy.