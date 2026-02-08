Según informaron fuentes policiales, el hombre recibió una puñalada en el pecho con un arma blanca durante una pelea entre varias personas.

La noche del viernes, mataron a puñaladas a un hombre de 30 años durante un enfrentamiento en el que participaron varias personas en pleno centro de Bariloche.

Todo comenzó alrededor de las 21:30. Según informaron fuentes policiales, el hombre recibió una puñalada en el pecho con un arma blanca durante una pelea entre varias personas. El cuerpo de Araneda quedó tendido sobre la vereda, rodeado de manchas de sangre y sin responder a estímulos.

De acuerdo con el medio Mejor Informado, dos patrulleros de la Unidad Segunda llegaron rápidamente y trasladaron al herido de urgencia al Hospital Zonal. Mientras tanto, la Policía acordonó la zona y comenzó a recolectar pruebas para intentar reconstruir cómo se desató el hecho.

Pese a los esfuerzos de los médicos, el hombre no logró sobrevivir. El médico policial confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por una herida cortopenetrante en el hemitórax izquierdo, que afectó el pericardio.

La investigación avanzó de la mano de la Fiscalía, la Brigada de Investigaciones y la Policía. Una de las claves fueron las cámaras de seguridad, que registraron paso a paso cómo fue el ataque.

Con ese material, durante la madrugada se hicieron varios allanamientos y fue detenido uno de los sospechosos. Más tarde, otro de los implicados se entregó. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que este domingo se va a realizar la formulación de cargos.