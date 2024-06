Los conciertos de Taylor Swift son un lugar mágico y cada uno oculta numerosas sorpresas. No solo por parte de la artista y los espectáculos a los que nos tiene acostumbrados, sino que la audiencia también deja bonitos momentos dignos de mención.

Durante la última noche de Taylor en el estadio de Wembley, en Londres, pudimos ver el emotivo y especial encuentro entre dos 'swifties'. Una chica vestida de negro bailaba al ritmo de 'Fearless' en la pista y, a su lado, en el suelo podemos ver un cartón con las palabras "no more chemo", no más quimioterapia. En medio de este momento, en el que se intuye que la chica ha superado un cáncer, un chico de seguridad le daba un toque en el brazo. No porque estuviera haciendo algo mal, sino porque una fan de la tribuna, que había leído el cartel, quería darle una pulsera.

Estos complementos, a los que ya estamos acostumbrados, pueden parecer poca cosa, pero para los seguidores de Swift son mucho más que eso. Unirse entre ellos para intercambiar o darse pulseras de la amistad es un gesto que despierta empatía y hace ver que no están solos, sino que siempre tendrán a más fans a su lado.

No cartaz dizia “que ela venceu o câncer” e essa baby swiftie quis dar um abraço e uma pulseira da amizade pra ela, chorei. pic.twitter.com/CGbt0Jq7qM — Giovin (@giovincenzo5) June 23, 2024

Una acción que acabó en un abrazo y terminó en las lágrimas de la chica de negro, demostrando que nunca sabemos lo mucho que pueden significar un pequeño gesto para los demás.

"Una se da la vuelta llorando y la otra se queda feliz porque le dio un abrazo", "Decid lo que queráis de los swifties, pero nuestra comunidad es maravillosa", "Me da tanta rabia que se haya ridiculizado y criticado tanto a las swifties cuando literal hemos conseguido crear el espacio más bonito, seguro y amable en muchos años", "Los conciertos de Taylor siempre van a ser un lugar seguro y llenos de cariño", "Y ustedes peleando y hablando mal del único concierto/artista en donde las niñas, adolescentes y adultas de todo el mundo se sienten felices, apoyadas y seguras…". Estos eran algunos de los mensajes que usuarios de X dejaban citando el vídeo, dejando claro que los fans no merecen la mala fama que se les otorga.