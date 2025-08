El propietario de un local de indumentaria ubicado sobre calle Salta de la ciudad de Santa Fe, casi esquina 1º de Mayo, aún no se repone del susto ni de los daños económicos tras haber sido víctima de dos robos en menos de cinco días, ambos cometidos por la misma persona.

El primer ataque ocurrió el viernes pasado, cerca de las 23.30. En esa ocasión, el delincuente rompió la vidriera principal y sustrajo una bandolera negra. Cuando el comerciante pensaba que lo peor había pasado, la historia volvió a repetirse.

Nuevo ataque: puerta rota y más robos

"Anoche, alrededor de las 11:05, rompieron lo que es la puerta. Ingresaron al local, sacaron algunas prenditas y se fueron", relató Juan, el dueño del negocio. Según explicó, las cámaras de seguridad captaron al ladrón intentando forzar la puerta, y luego lanzando una piedra para romper el acceso. Se retiró unos minutos y regresó para completar el robo.

Los daños en el local ubicado en Salta 2800, a metros de la Municipalidad. Crédito: Flavio Raina

Entre lo sustraído se cuentan uno o dos chalecos, aunque la visibilidad de las cámaras no permitió determinar con precisión la cantidad. La similitud horaria entre ambos ataques llamó poderosamente la atención: el primero fue a las 23.30 y el segundo a las 23.05.

Detenido más tarde

Gracias a las imágenes captadas por una cámara colocada tras el primer robo, Juan logró identificar la vestimenta del delincuente y alertar a las autoridades. "Anoche, alrededor de las 3 de la mañana me llamaron para avisarme que lo habían agarrado. Lo habían sorprendido robando en otro comercio, en la zona de la peatonal", señaló el comerciante.

Puede interesarte

La confirmación de que se trataba del mismo ladrón le generó una mezcla de indignación y alivio: "Es increíble… Dos veces en pocos días, en pleno centro, a metros de la Municipalidad".

Daños sin seguro

Más allá del robo de mercadería, Juan hizo hincapié en el daño económico que significan los ataques. "Ya estoy hablando de casi un millón de pesos. No tengo seguro, no nos cierra contratar uno", lamentó.

Esto es algo que te bajonea mucho", expresó el comerciante damnificado. Crédito: Flavio Raina

Con tristeza y resignación, expresó: "Esto me bajoneó mucho, pero hay que seguir. Gracias a Dios yo justo estaba cerca, me demoré unos minutos… Si no, quizás me lo encontraba adentro".

El caso está siendo investigado por las autoridades policiales de la jurisdicción, mientras se evalúan los antecedentes del sujeto detenido.