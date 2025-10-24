Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata, la ciudad donde se conocieron. Se trató de una ceremonia íntima en la que estuvieron rodeadas de familiares y amigos.

Tal como se pudo ver en las fotos y videos, el actor lució una camisa desabotonada blanca y un traje verde agua, color que explicó que está inspirado en los ojos de Martina, además de ser su color favorito.

Por su parte, la novia un vestido de color durazno corto hasta las rodillas, con los hombros caídos, unos zapatos de tacón bajo y un delicado peinado hacia atrás.

Luego de dar sus votos y firmar el casamiento, se retiraron del establecimiento, donde los presentes les arrojaron arroz.

Así ingresan al civil Matías Alé y su novia Martina Vignolo #MardelPlata pic.twitter.com/0wdShZK05m — Mi8 (@canal8mdp) October 23, 2025

Con la amabilidad que los caracteriza, conversaron con la prensa donde expresaron su felicidad y se mostraron muy entusiasmados la bendición religiosa y la gran fiesta que tendrá lugar este viernes y que incluirá banda en vivo y muchos invitados.

Martina Vignolo se mostró plena y feliz: “¡Estamos casados!”. “Lloramos un montón, fue muy emocionante escuchar las palabras de los padrinos, vernos a todos ahí juntos...”, dijo la novia.

Acto seguido, precisaron que el casamiento religioso tendrá lugar este viernes en la Iglesia Don Bosco, un lugar muy significativo para la novia y su familia.

“Justamente yo le agradecí siempre a Mati por haberse venido para acá por mí y mi sueño era casarme en Don Bosco, creo que como toda mi familia. Así que, bueno, ya fuimos el otro día a ver y ya imaginarme toda la iglesia y la alfombra roja y todo me llena de ilusión”, expresó entusiasmada.

Consultada sobre la luna de miel, Martina se mostró expectante. “Va a haber una luna de miel, pero no sé nada, es sorpresa”, reveló. Sin embargo, se mostró muy tranquila: “La verdad es que sus sorpresas siempre son tan lindas que prefiero dejarlas llevar”.