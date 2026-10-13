El partido entre All Boys y Godoy Cruz por la fecha 33 de la Primera Nacional quedó marcado por las polémicas arbitrales. Nicolás Lamolina fue protagonista de varias decisiones discutidas durante un encuentro caliente en Floresta, que terminó 0-0 y tuvo una escena insólita: los jugadores del equipo local recurrieron a un celular para mostrarle al árbitro una jugada y cuestionar su decisión.

El episodio que más repercusión generó fue la revisión improvisada de una posible infracción dentro del área. Lamolina había cobrado la pena máxima a favor de Godoy Cruz tras una barrida de Iván Zafarana a Axel Rodríguez, pero los futbolistas de All Boys le acercaron un teléfono con imágenes de la acción para advertirle que el contacto se había producido fuera del área.

Tras observar el video, y luego de 22 minutos discutiendo, el juez modificó su determinación. El Tomba desperdició su tiro libre y no pudo romper el cero de su visita al Estadio Islas Malvinas. Pero, veinte minutos antes de tal ocasión, los de Mendoza fallaron otro disparo desde los doce pasos con controversia.

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A los 20′ del complemento, Nicolás Lamolina sancionó penal para Godoy Cruz por una mano de Emiliano Purita. Los jugadores de All Boys reclamaron que el despeja fue dudoso, y ni la transmisión pudo corroborar la infracción. Así y todo, Martín Pino falló en la visita y el partido continuó con el marcador dividido.

"VAR" Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. https://t.co/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

El encuentro se había puesto en marcha media hora más tarde de lo previsto, debido a los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas. Hubo corridas, piedrazos, disparos de balas de goma y gases lacrimógenos durante los enfrentamientos entre hinchas de All Boys y la Policía.

Una vez que se restableció la situación, los equipos pudieron disputar el partido. Sin embargo, la tensión continuó dentro de la cancha, con reclamos por las decisiones arbitrales y un cierre cargado de nerviosismo.

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Sobre el final, Iván Zafarana fue expulsado en All Boys, al que también le anularon un gol por offside. El marcador no se movió y ambos equipos repartieron puntos en un encuentro que dejó más repercusiones por las polémicas que por el resultado.

Así, Lamolina quedó en el centro de una jornada atravesada por los cuestionamientos: desde las jugadas discutidas en las áreas hasta la insólita intervención de un celular que convirtió a los propios jugadores en protagonistas de una revisión arbitral improvisada.