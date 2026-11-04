Un hombre de 27 años fue encontrado sin vida el miércoles por la mañana dentro de su automóvil, estacionado en un camino lateral de la Circunvalación, en inmediaciones de la Ruta Provincial 70, jurisdicción de Recreo. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y en el interior del vehículo fue hallada una pistola calibre 22.

La Justicia ordenó realizar una autopsia y dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9.45, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona.

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En esas circunstancias, los uniformados advirtieron la presencia de un Volkswagen Polo Track, dominio AH 248 FR, detenido a la vera de un camino lateral de la Circunvalación, cerca de la Ruta Provincial 70.

Al aproximarse para verificar la situación, observaron que en el asiento del conductor había un hombre aparentemente sin vida. El asiento se encontraba reclinado y el cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza.

La víctima fue identificada por su iniciales y posteriormente se determinó que tenía 27 años. Dentro del habitáculo también se encontró un arma de fuego calibre 22 largo, marca Jaguar.

Denuncia

La intervención policial adquirió otra dimensión cuando se estableció que el procedimiento guardaba relación con actuaciones iniciadas horas antes por la desaparición del joven.

Personal de la Comisaría 16ta. de Recreo comunicó la situación a la familia. Crédito: El Litoral.

La comisaría de Recreo había recibido horas antes una denuncia por averiguación de paradero.

Según el informe oficial, la madre de la víctima, había puesto en conocimiento de las autoridades que desconocía el paradero de su hijo. Esa presentación había motivado las primeras diligencias policiales.

El hallazgo del automóvil y de su ocupante sin vida permitió establecer que se trataba del joven cuya desaparición había sido denunciada.

Tras el descubrimiento, los efectivos dieron aviso al sistema de emergencias 911 y se comunicaron con el fiscal en turno, doctor Morales, quien dispuso la intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

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Se ordenó autopsia

Poco después arribó al lugar una médica forense, quien examinó el cuerpo y ordenó la realización de una autopsia para establecer fehacientemente la causa y las circunstancias de la muerte.

Si bien las primeras actuaciones policiales encuadraron el episodio como un presunto suicidio, por el momento esa hipótesis deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía, el Volkswagen Polo Track fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó bajo resguardo para preservar posibles evidencias.

La investigación deberá establecer la mecánica del hecho, las circunstancias en que se produjo el disparo y si existieron otros elementos que permitan reconstruir las últimas horas de vida del joven.