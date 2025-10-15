La conductora mantuvo un filoso ida y vuelta con su exmarido. Qué dijeron sobre Mauro Icardi y Daniela Christiansson, la actual pareja del exfutbolista, y hasta sobre su división de bienes.

Wanda Nara y Maxi López, juntos otra vez frente a las cámaras de televisión luego de años de peleas mediáticas y batallas judiciales. La participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity (Telefe) consiguió que la expareja, padres de tres hijos, pueda tener una divertida charla entre las cocinas del programa donde se mezclaron sus vínculos sentimentales posteriores, sus años juntos como matrimonio y hasta bromearon con su división de bienes.

“Me presento. Te exmujer”, arrancó el juego la conductora al pasar por la isla en la que el jugador cortaba una carne vacuna. “¿Qué opina tu mujer de que estés en MasterChef?“, indagó ella, mientras él, con cierta timidez pero con picardía se prestaba al momento. “Lo mismo que mi ex. Sorprendida”, señaló, sobre su vínculo con la modelo Daniela Christiansson, con quien tiene una hija y en la dulce espera de su segundo hijo junto a ella. “Sí, yo estoy sorprendidísima”, remató la animadora.

Puede interesarte

Luego, consciente de la exposición de su vida privada, Wanda lanzó un desopilante cuestionamiento. “Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca y más alta que yo. Más linda”, arrojó, mientras la edición compilaba una reacción posterior de Maxi al analizar ese momento. “¿Qué le contesto? Porque después viene con repercusión" soltó entre risas.

WANDA NARA: "te encontraste una mujer hermosa más flaca más alta más linda que yo, a vos te fue mejor con el cambio"



MAXI LOPEZ: “los dos metimos cambios”



WANDA NARA: “a vos te fue mejor”



amo que estén juntos en este programa 😭#MasterChefCelebrity



pic.twitter.com/vLWIJmatwh — ‘ (@staylvnder) October 14, 2025

“Bueno, los dos metimos cambio”, se despachó el DT ante la chicana de su exesposa. “A vos te fue mejor con tu cambio”, disparó ella, en medio de la disputa actual que mantiene con Mauro Icardi, su último exmarido. Allí él aseguró que estaba “contento” con su vida marital y ella lo destacó con un “te veo bárbaro”.

“¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos. Nos sirve”, quiso saber ella. “¿Por qué en plural?“, murmuró él. “Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque yo ya estaba pensando en embargarte el premio“, continuó la animadora, picante. “¿Tenés 25%? ¡No, ya no lo tenés más!“, esgrimió él, tentado para recordar que “ya arreglamos nuestras cuentas” y que “estamos bien, ahora”.

Puede interesarte

Incluso, hubo tiempo para rememorar los años en los que estaban casados y compartían salidas gastronómicas. “Siempre te gustó ir a buenos restoranes”, rememoró ella. “¿Te acordás?“, se sorprendió él. “Decí la verdad. Era más fácil vestirme que invitarme a comer. Gastaba mucho en comida”, bromeó la empresaria. “¿Y en ropa?“, disparó él. “Bueno, cocinale a los chicos y logremos que Daniela venga a visitarte”, concluyó la charla, que parece que será una de las muchas que se vienen reactualizando su mediatiquísimo pasado.