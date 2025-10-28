Una vez más, la inseguridad golpeó a los comercios de la zona norte de la ciudad. Esta vez, el blanco fue la pinturería Once, ubicada en Gorriti al 4100, donde dos delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron dinero en efectivo y un equipo POSnet, luego de violentar la reja de ingreso.

“Eran la una y media, dos de la mañana cuando nos llaman desde la empresa de alarmas avisando que había movimiento en la puerta delantera”, relató el encargado del local.

“Por el viento fuerte que había, pensamos que la puerta se había movido sola, así que dijimos que no manden móvil. Pero a los veinte minutos nos vuelven a llamar y ahí nos dicen que ya había movimiento adentro del local”, agregó.

Los atrapó la alarma

Al activarse el sistema, la empresa de seguridad dio aviso a la policía y un patrullero se dirigió rápidamente al lugar. “Cuando llegamos, ya habían detenido a uno de los dos ladrones. El otro logró escapar por los techos”, señaló el trabajador, quien arribó junto al propietario del comercio.

El ladrón quedó grabado por la cámara de seguridad. Foto: Gentileza

“Después nos llevaron a la Seccional Octava, donde estuvimos hasta altas horas de la madrugada haciendo la declaración", todo con conocimiento del fiscal en turno que dispuso la intervención del personal de la PDI.

Según explicó, los delincuentes apenas tuvieron tiempo de llevarse “menos de 10.000 pesos y un POSnet que ya fue dado de baja”.

Robo y vandalismo en una pinturería. Foto: Gentileza

“Todo pasó en diez segundos, fue lo que se tomaron para entrar, agarrar lo primero que vieron y salir. Por suerte no hubo destrozos mayores adentro, aunque sí daños importantes en la entrada”, contó el encargado.

Bronca e indignación

El ingreso principal quedó prácticamente destruido. “Reventaron los candados, y la reja es muy pesada, de esas que tienen una malla gruesa que no permite meter nada. No es fácil abrirla, así que se tomaron su tiempo. Seguro usaron una tenaza o algo parecido”, explicó el empleado, mientras señalaba el portón forzado.

Con indignación, el encargado destacó la ubicación del local: “Estamos en plena avenida, a metros de las cámaras de monitoreo del 911. Es increíble que pase esto acá. Y encima es el segundo robo que sufrimos: el primero fue menor, se llevaron unos reflectores del exterior”.

Por último señaló que hubo reuniones entre comercinantes y vecinos para reclamar por mayor presencia policial la zona. "El servicio de 'policías caminantes" es irregular. Hay semanas que estan siempre y en otras se los ve muy poco", se quejó.