Samuel “Chiche” Gelblung fue distinguido con el premio Martín Fierro de Cable 2025 al mejor programa de magazine por su ciclo Chiche 2024, emitido por Crónica TV. El reconocimiento se entregó durante la gala celebrada en el salón Goldencenter de Buenos Aires, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reunió a las principales figuras de la televisión por cable del país.

El galardón a Chiche 2024 se definió en una terna que incluyó a otros cuatro programas destacados del género. Entre los nominados figuraron El run run del espectáculo, conducido por Lio Pecoraro y Fer Piaggio en Crónica TV; Empezar el Día, con Amalia “Yuyito” González por Ciudad Magazine; Nuestra Tarde, presentado por Federico Wiemeyer y Eleonora Cole en TN; y Vamos las Chicas, liderado por Mercedes Cordero en el Canal de la Ciudad. La competencia reflejó la diversidad y el dinamismo de la oferta de magazines en la televisión por cable argentina.

Al recibir el premio, Gelblung subió al escenario visiblemente emocionado y fue recibido con la primera ovación de la noche. En su discurso, agradeció a la organización y al canal que le brinda espacio para su estilo periodístico: “Gracias, APTRA. Muchas gracias. Gracias a Crónica por un espacio en libertad. Y voy a decir solamente una palabra, que es del eternauta: “Lo viejo funciona, Juan””. El conductor, de amplia trayectoria, evocó un clásico de la cultura popular al citar una frase de la serie El Eternauta, en un gesto que despertó la complicidad del público.

Chiche Gelblung vistió un saco oscuro con solapas satinadas y un escudo bordado en el bolsillo, junto a una camisa blanca sin corbata. Sumó pantalón oscuro de textura lisa y zapatos negros de charol. Junto a él, Cristina Seoane utilizó un vestido largo y negro, con tela traslúcida en la parte superior de las mangas.

Con más de cinco décadas de carrera, Gelblung se mantiene como una figura central del periodismo argentino. Su recorrido abarca desde la prensa escrita hasta la televisión, con una capacidad de adaptación que le permitió abordar tanto el periodismo de investigación como el magazine de espectáculos. Su estilo directo y su disposición para tratar temas complejos lo han convertido en una voz influyente y respetada. Actualmente, a través de Chiche 2024 en Crónica TV, Gelblung reafirma su vigencia y su capacidad para conectar con distintas generaciones de televidentes.

🏆 Martín Fierro de Cable 2025 | Ganador de la noche en la terna "Magazine": Chiche 2024 (Crónica TV)



El reconocimiento a Gelblung en los Martín Fierro de Cable 2025 evidencia que la experiencia y la trayectoria continúan siendo valores apreciados en la televisión argentina.

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable, organizada por APTRA, se consolidó una vez más como uno de los eventos más relevantes para la industria televisiva argentina. Al comenzar el evento, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), anunció: “Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino”.

En sus palabras de apertura, Ventura se refirió a las recientes críticas que recibió el entidad: “Esto nos permite terminar con el boludaje de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo”.

Para cerrar su intervención, el titular de Aptra puso en valor el rol de la televisión por cable en la actualidad: “Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia”.