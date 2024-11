Después de 34 años al aire, Sergio Lapegüe se despidió de TN entre lágrimas. Rodeado de sus compañeros de Tempraneros, el periodista se mostró muy emocionado en la previa a su pase a América TV.

Tal como lo había anunciado, Sergio finalmente cerró su largo ciclo laboral en el canal de noticias. Con Roxy Vázquez a su lado y quebrado en llanto, dio por cerrada una etapa.

Como despedida, el canal editó un video con los mejores momentos de Lapegüe al aire durante estos 34 años. Allí, recordaron sus inicios como productor, conductor y cronista, con importantes coberturas como el atentado a la AMIA y la crisis del 2001.

En este repaso también estuvo presente el clásico "Prende y Apaga" que supo tener al conductor como su protagonista junto a la gente.

Emocionado, Sergio agradeció el homenaje y dijo unas palabras: "Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz, me voy por decisión propia".

También destacó su crecimiento personal a lo largo de los años que estuvo en la señal de noticias: "Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise".

"Gracias a las autoridades de todas estas etapas. Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos", les deseó el periodista a sus compañeros.

"No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia", precisó.

Sin poder contener las lágrimas, Lapegüe adelantó: "Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano buscando otros sueños. Les agradezco la generosidad, me los llevo en el corazón. No me gustaría terminar llorando, quiero un pogo. ¡Pongan música!".

Sergio Lapegüe se despidió de TN: 34 años de historia detrás de las noticias, pura emoción. pic.twitter.com/isUkE11SUR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 29, 2024

Para levantar los ánimos en tan emotivo momento, y a pedido del homenajeado, se sumaron en un emotivo aplauso Roxy Vázquez, Adrián Ventura, Matías Bertolotti, Carlos “Cuchi” Prat, Gonzalo Aziz, Leo Paradizo, Daiana Lombardi y Elena García, entre otros.

Al igual que el equipo de producción y técnica del canal. Lapegüe devolvió la gentileza con una reverencia a todos sus compañeros.

Respecto a su futuro, según pudo saber Clarín, desde mediados de febrero el periodista va a desembarcar en la pantalla de América TV para conducir un ciclo que irá de 10 de la mañana a 13 horas.