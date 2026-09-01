En medio de la incertidumbre por su futuro, Julián Álvarez volvió a entrenar a la par de sus compañeros del Atlético de Madrid en la jornada del domingo. El argentino estuvo ausente en las últimas prácticas por una indisposición y, luego de varios días, se sumó a los ensayos al mando de Diego Simeone. A falta de dos jornadas para el cierre del mercado de pases, el delantero tendría encaminada su continuidad en el equipo español ante la negativa del club de venderlo al Barcelona y la falta de alternativas a la altura de sus pretensiones.

La reincorporación a los entrenamientos puso fin a una ausencia de cuatro prácticas consecutivas por una indisposición, según indicaron desde el club madrileño. En la ciudad deportiva de Majadahonda, el atacante trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Diego Simeone. El delantero participó de tareas livianas junto a los futbolistas que no jugaron en la victoria por 3-1 sobre Sevilla. En ese grupo también estuvo Cristian Romero, quien le brindó varias muestras de apoyo durante la jornada.

Atlético de Madrid subió varios posteos en sus redes con la presencia de Julián en la práctica. Además, durante el ensayo que fue a puertas abiertas, hubo varios lapsos en los que Simeone destacó el esfuerzo del argentino. “¡Buena, Julián!” y “bien, Juli, así”, gritó en varias oportunidades el Cholo.

“Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario”, remarcó el entrenador del Atlético de Madrid en la última conferencia de prensa respecto al presente del ex atacante de River Plate y Manchester City.

La novela de Julián Álvarez y una posible salida al Barcelona duró todo el mercado de pases. El Atlético aceptaba una salida, pero nunca al club catalán. Miguel Ángel Gil Marín, director ejecutivo del Atlético de Madrid, fue terminante sobre ese punto. “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”, afirmó.

El directivo ya había admitido que el club analizaba una salida si el jugador no se sentía cómodo. La condición era excluyente: “Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”. La única vía concreta de salida para el argentino era el Arsenal, dispuesto a pagar 150 millones de euros, pero el delantero no dio señales de aceptar ese destino.

Según el periodista David Ornstein, del portal The Athletic, incluso habló con Mikel Arteta para comunicarle que no quería sumarse a su proyecto. “El Arsenal está dispuesto a llegar a un acuerdo entre clubes, pero quieren que el jugador también muestre interés y hasta ahora no ha dado ninguna señal. Habló con Mikel Arteta y le dijo que no quiere ir”, destacó.

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Tras las constantes negativas, la posibilidad de que Álvarez cumpliera su deseo de jugar en Barcelona quedó prácticamente descartada. Según Sport, el club catalán alcanzó un acuerdo definitivo para incorporar a Gabriel Jesus desde Arsenal en una operación de 10 millones de euros más variables.

La publicación española precisó que el atacante brasileño de 29 años solo debía superar la revisión médica prevista para este lunes en la Ciudad Condal para convertirse oficialmente en refuerzo azulgrana. La contratación respondió a la necesidad de sumar un centrodelantero tras la salida de Robert Lewandowski y la imposibilidad de sumar a Julián.

Julián Álvarez no fue convocado para el estreno por la Liga de España ante Málaga (2-0) ni al último partido contra Sevilla (3-1), aunque sumó 24 minutos en el empate 2-2 frente a Villarreal como local en un encuentro marcado por la estruendosa lluvia de silbidos de los hinchas hacia él. “Quiero cumplir mi sueño”, había declarado durante el Mundial 2026 para expresar su intención de emigrar al ex equipo de Lionel Messi. Luego de regresar a los entrenamientos, el argentino estaría disponible para el próximo encuentro: recibirá en el Metropolitano al Athletic Club el sábado 5 de septiembre a las 11:15 (hora argentina).