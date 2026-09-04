Un empleado de una tienda en Guizhou, China, protagonizó un impactante accidente luego de que una acumulación de gas provocara una fuerte explosión apenas encendió la luz del local.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al trabajador ingresar al comercio y, pocos segundos después, accionar el interruptor. De inmediato se produce una violenta deflagración que lo arroja hacia el exterior.

La explosión fue tan potente que destrozó parte de la fachada del negocio y le arrancó gran parte de la ropa al hombre, que terminó prácticamente en ropa interior tras el impacto.

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A pesar de la violencia del episodio, el empleado logró ponerse de pie, visiblemente aturdido, y salió corriendo en busca de ayuda. El hecho rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la fuerza de la explosión y la espectacularidad de las imágenes.