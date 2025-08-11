En el barrio de Villa Elisa, en La Plata, un violento robo tuvo lugar un comercio. El delincuente fingió una compra para luego sacar un arma blanca y exigir el dinero de la recaudación que se encontraba en la caja. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Los vecinos reclamaron por más presencia de patrulleros en la zona.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18 horas, cuando un hombre encapuchado ingresó a una despensa ubicada en la calle 8 entre 420 y 421, y, tras pedir cigarrillos con aparente normalidad, exhibió una cuchilla de carnicería de gran tamaño y comenzó a amenazar a las empleadas.

El video de la cámara de seguridad muestra cómo el asaltante, con el rostro cubierto y actitud decidida, solicitó un atado de cigarrillos y, apenas la empleada se lo entregó, el hombre la amenazó con el arma blanca y le exigió la recaudación del día.

La secuencia registrada reveló la tensión del momento: la trabajadora, visiblemente intimidada, entregó el dinero de la caja registradora sin oponer resistencia. El delincuente guardó el efectivo en uno de sus bolsillos, tomó los cigarrillos y se retiró caminando, mientras la víctima quedó paralizada tras el violento asalto.

Según informó el medio local 0221, los residentes de Villa Elisa insisten en que este episodio no constituye un hecho aislado. Por ello, reclaman una mayor presencia policial y advierten sobre la falta de patrullajes. “Robo tras robo”. Así describen los vecinos la situación que atraviesan en el día a día.