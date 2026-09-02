Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City, en una de las grandes bombas del cierre del mercado de pases europeo. El mediocampista de la Selección Argentina dejó Chelsea para convertirse en una de las incorporaciones más importantes de la historia del fútbol inglés, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por una cifra cercana a 120/125 millones de libras, unos 140 millones de euros, más posibles variables.

La negociación se aceleró durante las últimas horas y llegó a un principio de acuerdo este martes. Según los reportes más recientes, el futbolista recibió autorización para realizarse la revisión médica y el traspaso deberá quedar formalizado antes del cierre del mercado para que pueda convertirse oficialmente en jugador del conjunto de Manchester.

La operación tiene además una particularidad histórica: los 125 millones de libras igualarían el récord del traspaso más caro de la historia de la Premier League, establecido por Alexander Isak en su pase de Newcastle a Liverpool. Por lo tanto, Fernández quedaría en lo más alto del ranking de las transferencias más costosas del fútbol inglés.

Uno de los factores que habría resultado determinante para concretar la llegada del argentino al City es Enzo Maresca, actual entrenador del equipo y viejo conocido de Fernández.

El italiano dirigió al mediocampista durante su etapa en Chelsea y ambos compartieron el plantel que conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes. La posibilidad de volver a trabajar juntos habría sido uno de los motivos por los que el futbolista se inclinó por la propuesta del conjunto de Manchester.

El City, además, viene realizando una profunda renovación de su mediocampo. La llegada de Fernández se suma a una fuerte inversión realizada durante este mercado, después de haber incorporado también a Ayyoub Bouaddi y Elliot Anderson, entre otros movimientos.

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Para Chelsea, la transferencia representa un ingreso extraordinario, aunque la dirigencia trabajó hasta último momento para encontrar un reemplazante para el argentino.

El club londinense ya analiza distintas alternativas para reforzar la mitad de la cancha y habría avanzado por nombres como Lamine Camara y Manu Koné, mientras que también estudia otras opciones de la Premier League.

Fernández había quedado fuera de algunas de las últimas convocatorias del Chelsea mientras su futuro se encontraba en discusión, una señal de que su salida de Stamford Bridge podía concretarse antes del cierre de la ventana.

River también sale ganando

En concepto de derechos de formación, el club argentino del que surgió embolsará una suma cerca a los seis millones de dólares.

La institución de Núñez había percibido 10 millones de euros netos por el 75% del pase cuando lo vendió a Benfica, más 4 millones en bonos por objetivos cumplidos y la plusvalía. Después, cuando pasó del club portugués a Chelsea, le entraron 31,7 millones de euros netos gracias al 25% de la plusvalía o porcentaje del pase que se habíá guardado, más 4,2 millones de euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA.