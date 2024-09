Juan Otero y Fernanda Iglesias se cruzaron fuerte al aire de LAM (América TV) luego de su ida y vuelta días atrás.

En el marco de la foto del Cantando 2024 (América TV), el hijo de Florencia Peña dio un móvil para el programa de Ángel de Brito y encaró a la periodista. "Ahora para destrozarla a mi mamá está Fernanda Iglesias, que está muy contenta de destrozarla siempre", disparó.

"Yo a tu mamá la hice famosa, querido. Le hice cientos de notas y le di una manija...", arremetió la panelista. "Está bueno que cuando hables de los demás, hables bien. Porque eso habla peor de vos. Te lo digo como un consejo", la cruzó el adolescente de 15 años.

Y siguió: "Es horrible escucharte hablar mal de la gente, y más cuando te metés con el laburo y el talento de los demás. Lo que me molesta es la doble moral, cuando vos te metés con los demás está todo bien y cuando se meten con vos está todo mal".

"Pero escuchame, ¿vos la podés criticar todo lo que quieras y yo no?", le planteó Iglesias. "Pero es mi madre... La conozco de pies a cabeza, vos no la conocés nada. Ese es el problema, cuando hablás sin conocer", sentenció Otero. Y concluyó: "Si hablan mal de los demás, bánquense la vuelta".

¿Qué pasó entre Juan Otero y Fernanda Iglesias?

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, apuntó fuerte contra Fernanda Iglesias días atrás y el video se hizo viral. La periodista le respondió en la red y prometió "atenderlo" en LAM (América).

El hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, de 15 años, se volvió viral en las redes sociales después de apuntar sin filtro contra Fernanda Iglesias en Te pido mildis, el programa que el adolescente conduce en el canal de streaming de Telefe.

Cuando sus compañeros de programa le preguntaron con cuál famoso no se sentaría a tomar un café, Juan lanzó sin problemas: "Yo con una persona del medio, con Fernanda Iglesias", sentenció y siguió: "Me parece una persona que es muy bruta para comunicar su información". "Es una persona que habla sin saber, expresa información de una manera muy fea, acota, y cuenta cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no le creo nada", afirmó.

"Me parece una persona muy exagerada. Como ella dice de mamá que actúa muy exageradamente, yo digo que vos hacés tu trabajo muy exageradamente. Cuando vaya a LAM te lo voy a decir frente a frente", concluyó el joven.

En respuesta, la periodista y angelita de LAM lanzó en una historia en su cuenta de Instagram: "Me cuentan que me bardeó el hijo de Flor Peña. Es un nene y me da pena, pero hoy lo atiendo igual", cerró junto al hashtag del programa de Ángel de Brito en América.