Un mes antes que falleciera Silvina Luna, Verónica Ojeda contó que se había operado con Aníbal Lotocki en el año 2013 y que desde ese entonces tiene granulomas en varias partes del cuerpo. En ese momento, la expareja de Diego Maradona, al aire de LAM, en diálogo con Ángel de Brito había contado que se había practicado esa intervención luego de haber tenido a su hijo Diego Fernando.

“Cuando tuve a Dieguito, había engordado mucho, y como me sentía con exceso de peso decidí operarme. Fui a un montón de cirujanos plásticos pero ninguno quería hacerme la cirugía porque todos me decían que tenía que esperar por lo menos un año, que es el tiempo indicado después de un parto. Hasta que una amiga en común del ambiente me recomendó a este hombre. Cuando lo fui a ver obviamente me dijo que sí podía operarme y que podía hacerlo enseguida, a la semana siguiente”, confesó. “Me hice una lipo pero después él me agregó un poco de relleno en las caderas porque no tengo nada en esa zona. El tema es que yo no se lo había pedido, lo único que le pedí fue una lipo absoluta, porque me veía mal y él me agregó cosas en otros lugares que yo no le había pedido”, destacó preocupada.

En esta oportunidad, según informaron en Intrusos (América) durante este martes la actual mujer de Mario Braudy concurrió a hacerse estudios por su estado de salud. Karina Iavícoli explicó: “Preocupante y grave la situación de Verónica Ojeda, hoy a las 2 de la tarde se hará estudios en un centro especializado porque a partir de los granulomas que tiene por las operaciones que le habría hecho Lotocki, tiene muchísimas complicaciones de salud”.

Más adelante, la periodista detalló cuáles son los problemas específicos de la mamá de Dieguito Fernando. “Tiene lo que ella describe fuego debajo de su cintura, ardor, dolores, no se puede sentar, y esta data viene desde hace años”, agregó.

“Esto que ella en algún momento ocultó por vergüenza, porque no lo quiso contar, hoy entre las 14 y las 17 se va a tener que hacer estudios extremos para tratar de verificar y ver qué es lo que tiene, qué es lo que hay. Sí tiene claro lo de los granulomas”, contó. “Ella en algún momento tenía una muy buena relación con Lotocki, casi de amistad. Lo que me cuentan es que en una cena en su casa, ellos tenían tal nivel de confianza que Lotocki le habría pedido casamiento a Pamela Sosa en ese encuentro”, reveló la panelista.

Con respecto a la salud de Ojeda, Iavícoli continuó: “Ella está muy preocupada por su salud, también se interiorizó con Virgina Gallardo porque todas las personas que pasaron por su quirófano sienten lo mismo: problemas debajo de su cintura, las piernas, los glúteos, las rodillas, las pantorrillas”.

Cabe recordar que hace un mes, Verónica se comunicó con el periodista Daniel Ambrosino para confirmarle la situación actual de su salud. En ese momento, le contó que tenía “granulomas encapsulados, dolores en la cintura y durezas en la zona de los glúteos” a raíz de la operación que se realizó con él allá por el año 2013 después de haber dado a luz a su hijo, Dieguito Fernando Maradona.

Según destacó en aquellos días, Ojeda se había realizado “una lipoaspiración en abdomen, cintura y espalda para quitarle exceso de tejido graso, y relleno de glúteos”. Y que, como consecuencia de esta cirugía, en la actualidad sufre serios problemas que la afectan en su vida diaria. “Los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia para que no fuerce lo que tiene que ver con la cintura o con los glúteos y así no provocar cierto dolor en esa zona”, había señalado Ambrosino.