Paula Chaves contó que sus hijos Olivia (11), Baltazar (8) y Filipa Alfonso (4) no tienen acceso a las redes sociales ni a YouTube y su determinación sorprendió a sus compañeros de Tapados de laburo Nacho Elizalde y Luli González, dos de los influencers de la mesa.

La modelo y conductora argumentó con contundencia la decisión, tomada en conjunto con Pedro Alfonso, de que sus niños se críen con cierta distancia a la tecnología.

Paula Chaves: -Los retos y los challenge son peligrosísimos. Hay gente que no tiene la supervisión de sus padres y no entienden. ¡No saben lo difícil que es criar en esta época! Mis hijos no están en una edad de redes sociales, por eso estos problemas todavía no los tengo.

Luli González: -¡Pará! Tu hija grande sí. ¿Cuántos años tiene?

Paula: -11.

Luli: -Yo a los 11 miraba YouTube como una desquiciada.

Paula: -Yo no los dejo.

Nacho Elizalde: -¿YouTube tampoco los dejás mirar? ¿Y qué hacen? ¿Juegan con legos?

Paula: -Ven televisión. Ven series que yo puedo ver. No tienen acceso a la tecnología si yo no los estoy supervisando. Es una elección nuestra como familia. No me hago la cool ni nada. A los 11 años tiene que estar jugando con amigos o escuchando música.

Evelyn Botto: -¿Cómo convive eso con lo que pasa afuera?

Paula: -Por suerte, en el colegio hay como una comunidad. Con los padres y con las madres hacemos acuerdos. No digo que lo otro está mal. No critico a la persona que mira a YouTube. Yo como madre elijo que mis hijos no tengan redes sociales y que no tengan acceso a YouTube. Siento que se pierde muchísimo tiempo y ellos no tienen la consciencia para determinar lo que está bien o mal. En el entorno de mi hija, todos estamos en la misma sintonía. Es la única forma que podés criar… Las redes sociales no son para niños.