La actriz explotó contra la periodista por haber vinculado una anécdota de su niño con la masculinidad tóxica. De ahí que Flor tomó el guante y la repudió desde el programa que hace junto a Marley.

“Escuchar a una mujer en la tele que alguien dice de mí que yo estoy criando un incel me parece una falta absoluta de criterio, de una ignorancia supina”, exclamó.

Al salir de los estudios de Luzu disparó: “Les molesto en todo lo que hago. Cuando soy libre, cuando bajo línea de libertad sexual...Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones”.

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“A nadie se le podría pasar por la cabeza que un niño de 8 años, que no adjetivó en ningún momento nada y que estaba en un contexto donde él estaba hablando de una vivencia..“.

“Es un niño de 8 años con una inocencia... Y además es un hijo criado por esta mamá, que es una mamá justamente juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta en su libertad”.

Flor peña le responde a LAURA UBFAL a la salida de luzu👀 el tema escalo más de lo que se pensaba pic.twitter.com/Gez3gtwAa4 — nom0leste (@nom0leste) June 2, 2026

“Lo que más me duele fue que diga lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave. Es como si me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata. Es una locura”, sentenció Flor Peña contra Laura Ubfal.

La crítica de Laura Ubfal a la anécdota que contó el hijo de ocho años Florencia Peña enfureció a la actriz, quien aprovechó el micrófono de Luzu TV para hacer un categórico descargo.

Qué dijo Laura Ubfal

Hace poco más de dos semanas, Felipe, el hijo de ocho años de Florencia Peña, visitó a su mamá y Marley en El show del verano, el programa que ambos conducen en Luzu TV, y protagonizó un divertido y tierno momento.

Consultado sobre si tenía novia en la escuela, el niño contestó: “No sé, porque la verdad fue literalmente novia de toda un aula. Porque un rato gusta de alguien y después le gusta otro. Así que nosotros no entendemos nada. Yo le gustaba, pero ya no le gusto. Así que estoy soltero”.

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El momento provocó fuertes risas entre todos los presentes y rápidamente se volvió viral entre quienes destacaron la dulzura e inocencia de Pipe.

Laura Ubfal contra Flor Peña y su programa en LUZU. pic.twitter.com/X9zRJh1WTI — Real Time (@RealTimeRating) June 1, 2026

Sin embargo, ahora, Laura Ubfal tomó aquella situación y la comparó con el atroz femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba.

“Su nene contaba que en la escuela le gusta una chica, pero que ella tenía un montón de novios. Y se reían...Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta. Eso dicen los incels. Que las minas son todas unas p...”, había arrancado Ubfal desde La Linterna en Bondi.