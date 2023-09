Ya nada es como antes, ni el Día de la Primavera. Así como los parques tienen más policías que picnics, las florerías no venden tantos ramos como antes en los festejos por el fin del invierno. La tradición se disolvió con las nuevas generaciones, por eso los floristas no la vieron venir hasta estos últimos días que a partir de un goteo constante de chicos y chicas en busca de lo mismo, olfatearon la tendencia.: algo estaba pasando con las flores amarillas.



“Es una locura lo que pasa, en este rubro el amarillo siempre fue un color asociado al desprecio, que no se regalaba en la primavera. Pero esto de TikTok cambió todo”, ríe Gonzalo, treintiañero vendedor porteño. Él el resto de los trabajadores de la cuadra, en la zona del antiguo Mercado de Flores, pronto descubrieron que a través de TikTok se había convertido en tendencia una canción de Floricienta, serie super popular entre las niñas de hace una década, usada como filtro en videos románticos o irónicos. El tema se llama, justamente, “Flores amarillas”. Y relata el anhelo del personaje central de la historia (una de las tantas de la factoría de Cris Morena) de recibir flores amarillas. Como era de esperarse, avanzada ya la trama, el sueño se le cumple al personaje con su primer amor.

“Me vine desde San Cristóbal. Me desperté y se me ocurrió que sería lindo regalarle flores amarillas a mi novia, como la canción de TikTok”, cuenta un cliente de Gonzalo. “Estos días me estuvo mandando miles de videos con la canción de Floricienta. Me tiró un poquito de indirectas, ja ja”, agregó.

“No pensé que iba a ser tan boom”, comenta Norma, otra florista de la zona. “Siempre se dijo que el amarillo es desprecio, así que nunca estuvimos preparados para vender ese color, tuve que salir a comprar aerosol para pintarlas”, agrega la florista. Es por eso que todos los negocios ofrecían, además de los juegos naturales de flores amarillas, otras como las rosas, pintadas con tintura en aerosol. “Un ramo de seis rosas amarillas cuesta siete mil”, dice Norma, y acota: “La pintura hay que sumarla entre los gastos”.





Lo de TikTok y Floricienta está al borde del desafío viral. Se impone hacerlo. Las chicas, quieren jugar a ser Floricienta. Y los pibes ocupan el lugar de Federico Fritzenwalde en la comedia. Así operan las redes en los deseos y placeres de las nuevas generaciones.