Un árbitro y un juez de línea fueron agredidos por jugadores de La Ribera tras el partido ante J.J. Moreno, correspondiente a la fecha 13 del Clausura de la Liga del Valle de Chubut.

La agresión se produjo una vez finalizado el encuentro, que culminó con victoria por 1-0 en favor de J.J. Moreno, las víctimas son Lautaro Carro y Marco Garay y los efectivos policiales dispersaron a los atacantes con gas pimienta.

En tanto, según informó Diario Jornada, Carro debió recibir atención médica de urgencia por las agresiones recibidas, ya que, sufrió heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo, mientras que trascendió que hubo una denuncia penal posteriormente.

Todo se inició tras la sanción de un penal en favor de J.J. Moreno, a los 44 minutos del segundo tiempo y, luego de unos minutos de interrupción por la protesta de los futbolistas, el partido se reanudó y Agustín González Tapia marcó el gol del triunfo, terminó el partido y se desataron los incidentes.