Ivana Figueiras fue internada este fin de semana tras sufrir un pico de estrés. Así lo confirmó Carolina, amiga y socia de la modelo, en diálogo con A la Tarde (América).

De acuerdo a las declaraciones de esta persona, Ivana no pudo sobrellevar los ataques que recibe en redes sociales. Esto, tras ser señalada desde hace varios meses como la tercera en discordia entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

“Está muy mal, muy triste, muy angustiada por todo lo que pasó este fin de semana”, contó.

Ivana Figueiras está muy afectada tras el escándalo con Chechu Bonelli. (Foto: Instagram/figueirasivana-chechubonelli)

Además, Carolina confirmó que Ivana y Darío decidieron terminar su vínculo sentimental. “Están en una distancia y eso es verdad”, remarcó.

Sobre esta línea, Carolina también relató cómo esta situación tan mediática afectó varios aspectos en la vida de su amiga, incluido el laboral.

“(Ivana) No está viniendo a trabajar, no está viniendo a la oficina, les pido a los móviles que se vayan porque no la van a encontrar. Hay un hostigamiento, no sólo público sino también por privado que viene sufriendo, que venimos sufriendo en la marca que nada tiene que ver”, expresó la amiga de la modelo.

Así fue el anuncio en el que Ivana Figueiras confirmó su distanciamiento de Darío Cvitanich tras el escándalo con Chechu Bonelli: “Estoy sola”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se habrían separado en medio del escándalo con Chechu Bonelli. Este fin de semana, la expareja tuvo un fuerte entredicho en redes sociales, que repercutió en la relación actual del futbolista.

💣 ESCÁNDALO TOTAL: IVANA FIGUEIRAS ESTUVO INTERNADA DURANTE EL FIN DE SEMANA



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/wL8ajI3pSk — América TV (@AmericaTV) December 2, 2025

Tras separarse de la periodista después de 14 años de relación y tres hijas en común, el exfutbolista comenzó un romance con la modelo. Aunque se mostraban felices y enamorados, el idilio duró apenas cuatro meses y todo habría estallado este fin de semana.

En las últimas horas, Paula Varela compartió una foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich y escribió: “Separados”. “Ella no aguantó la exposición y el manejo mediático de su separación con Chechu”, explicó sobre los motivos.

(Foto: Instagram /Palivarela)

Horas antes, Pochi —dueña del perfil de Instagram gossipeame— dio cuenta de que este fin de semana la modelo había dejado de seguir en redes sociales a su novio.

Además, la propia Figueiras dio a entender que estaba separada. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, expuso como respuesta al comentario de un seguidor de Instagram y con una clara indirecta a Bonelli. Y sumó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

Los posteos de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich que generaron confusión en las redes. (Foto: Instagram / dariocvitaok / figueirasivana)

Lo curioso de esas publicaciones es que tan solo unas horas antes, “Cvita” había compartido una foto de los dos muy enamorados junto a la frase: "Te amo. Gracias por tanto”. En las últimas horas, el ex Boca y Racing decidió alejarse de las redes y tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.