Una maestra de educación física identificada como Yezmar Angeanis Ramos‑Figueroa, de 22 años, fue arrestada el miércoles 26 de noviembre acusada de enviar mensajes y material pornográfico a un alumno de 13 años, informaron fuentes de la Osceola County Sheriff's Office (OCSO).

Según la denuncia, Ramos-Figueroa —que trabajaba en la sede de Central Pointe Christian Academy de Kissimmee— contactó por teléfono el estudiante, quien cursaba clases de forma virtual, y le envió mensajes de texto junto con al menos una fotografía con contenido sexual.

Durante la pesquisa, la madre del menor alertó a las autoridades tras comprobar una comunicación inapropiada. Investigadores obtuvieron el soporte electrónico (mensajes y foto) en el teléfono del chico y, al ser indagada, la docente habría admitido el envío del material.

El caso comenzó cuando la madre de la víctima denunció la situación en octubre. Tras la denuncia, los detectives de la OCSO entrevistaron al menor, analizaron su teléfono y recuperaron los mensajes —y la fotografía comprometida—. Luego convocaron a Ramos-Figueroa a declarar, y ella admitió los hechos. Finalmente fue detenida el 26 de noviembre y alojada en la cárcel del condado.

Cargos y situación judicial

La docente enfrenta dos cargos graves, ambos considerados delitos mayores (felonías): la distribución de material obsceno a un menor y la transmisión de contenido perjudicial a un menor.

En la primera audiencia, el tribunal fijó una fianza de 10.000 dólares y le impuso la prohibición de contactar a la víctima —o a cualquier otro menor—, además de restringirle el acceso a Internet. Además, dejó de dar clases.

Por el momento no se han reportado condenas definitivas: la causa se encuentra en etapa inicial y la docente espera el avance del proceso judicial.