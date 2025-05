María Fernanda Callejón protagonizó un fuerte enfrentamiento con periodistas durante la avant premiere de la película Lilo & Stitch, a la que asistió acompañada por su hija Giovanna.

El conflicto se desató cuando un cronista del programa Puro Show intentó hacerle preguntas en presencia de la menor, lo que desató la furia de la actriz.

"Estoy con mi hija, no quiero hablar de nada. Por favor, no me falten el respeto. Mi hija no puede escuchar", advirtió visiblemente molesta. Callejón reclamó en reiteradas ocasiones que no se la interpele frente a la niña, y al no obtener respuesta positiva, redobló su enojo: “Sos un irrespetuoso de mierda. ¿Te podés ir por favor o llamo a seguridad?”

A la salida del cine, la tensión continuó. “Ahora sí pueden poner ‘la furia de María Fernanda Callejón’. Vayan a laburar, manga de soretes todos”, lanzó a los gritos antes de retirarse. El momento fue captado también por otro medio, Farándula Show, y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.