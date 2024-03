“Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevos para decir lo que yo digo", exclamó el diputado Jatar Fernández durante un debate sobre género.

La intervención del diputado paraguayo Jatar "Oso" Fernández en plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en un debate sobre género, se volvió viral incluso traspasando las fronteras de ese país y generando no solo revuelo sino también repudio.

El argumento del legislador para defender su postura supuestamente a favor de la homosexualidad fue contar una experiencia sexual con una persona trans. Lo hizo durante el debate por el cambio de nombre de la Comisión de Equidad Social y Género.

“Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travesti, y no tengo miedo de decir. Lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó”, manifestó Jatar generando murmullos y risas de sus pares.

En medio del revuelo, el legislador trató de hipócritas de sus colegas. “Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevos para decir lo que yo digo. Pero yo sé bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa”, aclaró.

“Con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tiene otras tendencias. No hay ningún problema, pero la familia se compone por un hombre y una mujer. Homosexualismo es la muerte de la persona misma, porque no puede procrear con su misma sangre”, enfatizó el "Oso".