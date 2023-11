Sucedió este lunes. Los chicos son de 6to grado y fueron invitados a una charla en el marco de los 40 años de Democracia.

Este 30 de octubre, para rememorar los 40 años del retorno de la democracia, el Nivel Superior de la escuela Nacional N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal organizó una serie de actividades para las que invitó a los 6tos y 7mos grados de las distintas instituciones educativas de la localidad.

La actividad central se realizó en la escuela vieja, un edificio lindero a la institución donde luego de una charla, procedieron a realizar una “actividad interactiva”. La misma consistía en ingresar a un aula a oscura, con los ojos cerrados, donde recrearon las torturas sufridas durante la última dictadura militar.

La madre de una alumna de 6to grado de la Escuela N° 409 Manuel Belgrano contó que recibieron la invitación a través del cuaderno de comunicaciones y autorizaron la participación ya que consistía en una charla, pero nunca se imaginaron lo que iba a suceder.

“Cuando sale mi hija de la escuela le pregunto qué hizo, cómo le fue y me cuenta que fueron al colegio, que tuvieron una charla, después les hicieron pasar a unos lugares separados por cortinas, con estaciones. Les taparon los ojos y pidieron que hagan caso a todo lo que ellos iban diciendo. Entraban de a grupos de a 6. Les gritaron tírense al piso, les rociaron la cara con agua, simularon pegarles con palos, se los tocaba y les hicieron escuchar el audio de una persona que estaba sufriendo ese episodio” relató la mujer.

Esto generó indignación en los padres ya que desconocían de la actividad y no les pareció correcto “hacerlos participar de una experiencia así a criaturas de 11 años”.

“Los chicos como que no tomaron dimensión de los que estaban viviendo. Mi hija no lo tomó mal. Los padres sí, lo tomamos muy mal. También sé que hay nenes que han salido llorando de la experiencia. Había otro tipo de estaciones muy fuerte, la mía pasó por esa” detalló la madre que se manifestó y espera una reunión con autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación para que den explicaciones.

“Nos dijeron que está avalado por el Ministerio de Educación, que se estaba trabajando desde mayo, que todos estaban al tanto de esto. Cuando me manifesté me pedían videos, y yo les dije que no necesitaba, que mi hija estuvo ahí” agregó.