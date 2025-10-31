Un grupo de madres y padres denunciaron públicamente a una mujer, por haberse quedado con la recaudación destinada a la fiesta de egresados de sus hijos. La acusada, identificada como Rossana Serrano, se habría ofrecido para administrar el dinero de rifas y aportes organizados por las familias, pero desapareció luego de mudarse y bloquear a todas las integrantes del grupo de WhatsApp.

Todo comenzó en mayo, cuando las familias del jardín de infantes ubicado en Temperley, partido de Lomas de Zamora, comenzaron a organizar los festejos de fin de ciclo y realizaron diferentes actividades para reunir los fondos necesarios. Según detallaron, eran 24 las familias involucradas, que aportaban de manera periódica con el objetivo de costear la decoración, el salón y las sorpresas para los niños.

Florencia, una de las madres damnificadas, relató en diálogo con Arriba Argentinos (El Trece) cómo se gestó la estafa. “Se llama Rossana Serrano, es una mamá que compartió con nosotros los tres años de jardín. Se ganó nuestra confianza y se ofreció a recaudar el dinero para la fiesta de egresados de nuestros hijos”, explicó.

Foto: ilustrativa.

En un principio todo marchaba con normalidad: las familias entregaban los fondos y seguían el progreso de la colecta a través del grupo de WhatsApp, pero la situación cambió de manera abrupta. “Hace un mes ella decidió mudarse. Dijo que le estaban pidiendo el domicilio donde alquilaba. La cuestión es que, de un día para el otro, desapareció”, recordó Florencia.

Cuando intentaron contactarla, notaron que estaban bloqueadas de WhatsApp y redes sociales, y que la mujer había cortado toda comunicación. “No respondía los mensajes, y al revisar nos dimos cuenta de que ya no podíamos verla en ninguna red. Ahí entendimos que tenía todo planeado”, agregó.

Puede interesarte

Sin respuestas y sin dinero

La desesperación creció cuando desde el propio jardín tampoco lograron ubicarla. “No aparecía ella, no aparecía la plata y no aparecía en el jardín”, dijo la mamá, que describió el momento en que comprendieron que habían sido víctimas de una estafa.

Ante la inminencia del festejo y la falta total de fondos, las familias decidieron volver a empezar desde cero. “Tuvimos que rehacer rifas y organizar todo nuevamente. Los chicos no tienen la culpa, así que vamos a hacer la fiesta como podamos”, señaló.

Evitar el uso del celular durante la carga ayuda a prolongar la vida útil de la batería y mejorar su rendimiento.

En un intento por recuperar lo perdido, algunas madres se acercaron al lugar de trabajo del marido de la acusada para pedir explicaciones. Sin embargo, la situación terminó en un episodio de tensión. “Estas personas nos están amenazando ante un reclamo justo, porque es el dinero de nuestros hijos”, denunció Florencia.

Pese al mal momento, el grupo mantiene el objetivo de garantizar que los niños puedan tener su celebración. “Como papás vamos a hacer el sacrificio. Será una fiesta más humilde, pero la vamos a hacer. Lo que queremos es justicia”, insistió.

Puede interesarte

Florencia también advirtió sobre el riesgo de que otras comunidades educativas puedan pasar por lo mismo. “Esta mujer y su marido van a cambiar de círculo social, van a tener que volver a escolarizar a su hija, y nuevamente va a haber padres que vuelvan a confiar en ella y van a ser estafados. Es su modo de vida”, concluyó.

Mientras tanto, las familias evalúan si avanzarán con una denuncia formal por estafa, mientras buscan cerrar un año que debió ser de celebración.