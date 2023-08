El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, denunció un intento de robo de boletas de su agrupación en todo el país, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). De todos modos, el libertario exaltó la tarea de sus fiscales, al momento de "defender" sus votos.

"Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!", escribió en un mensaje.

Lo hizo en la red social X, coronando su proclama con un "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", su lema de cierre en los discursos de campaña.

Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importa si están rotas o no. No se dejen… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 13, 2023

Según fiscales del mencionado partido denunciaron que en la Escuela Beata María Ana de Jesús, en el partido bonaerense de Avellaneda, faltaron boletas del precandidato en la mesa 251 y se anuló el voto.