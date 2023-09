Este viernes se dio a conocer el duro momento que está pasando Maximiliano Guidici, el ex Gran Hermano (Telefe), quien en un plazo de 24 horas se separó de Juliana Díaz, también participante del programa, sufrió un accidente y tuvieron que internarlo de urgencia después de haber ingerido un blíster de calmantes.

Los dramáticos sucesos tuvieron lugar después del anuncio público de la separación de la pareja, así lo confirmó “Tini” en una historia de Instagram. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación”, escribió. Ahora, después del choque de Guidici, salió a la luz la presunta razón de la separación que involucra a otra ex GH.

En Intrusos, Marcela Tauro descolocó a todos en el programa con un escandaloso detalle sobre la ruptura: “Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano”.

Luego de un breve silencio en el estudio, la panelista agregó: “Sería Cami. Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos”.